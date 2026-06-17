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Roditeljima đaka u Beogradu uplaćena je prva rata u vrednosti od 5.000 dinara od ukupno 20.000 koliko će dobiti do septembra. Radi se o pomoći Grada Beograda za svakog đaka, bilo da je u osnovnoj ili srednjoj školi, državnoj ili privatnoj.

Ko sve ima pravo na 20.000 dinara od Grada?

- Ovo je sad već tradicionalna pomoć koju Grad Beograd dodeljuje svim učenicima osnovnih i srednjih škola, bilo da su u privatnoj ili javnoj svojini. Iznos će i ove godine biti 20.000 dinara po detetu, treću godinu zaredom, i isplaćivaće se roditeljima na račun. Ova mera se pokazala kao izuzetno značajna i u prethodnim godinama jer je oko 200.000 đaka iz celog grada koristilo đačku pomoć – rekla je Aleksandra Čamagić u februaru ove godina kada je usvojena Odluka o pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta, takozvana „đačka pomoć”.

Isplata u četiri rate: Kada leže sledeći novac?

Podsetimo, prošle godine pomoć je isplaćivana u 4 rate, tokom juna, jula, avgusta i septembra, i to je bila zamena za dodelu besplatnih udžbenika, koje je važilo prethodnih godina. I tada je ta pomoć iznosila 20.000 dinara po detetu.

S obzirom na to da je prva rata isplaćena sada, u junu, roditeljima će na račun biti uplaćene još tri rate - u julu, avgustu i septembru.