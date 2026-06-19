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Georgije Bogić, jerej Srpske Pravoslavne Crkve i paroh u Našicama. Rodio se u Subotskoj kraj Pakraca. Bogosloviju je završio u Sarajevu, a rukopoložen je 1934. u Pakracu. Pre dolaska u parohiju Našice, služio je u parohijama Majar i Bolomčani.

Georgije (Đorđe) Bogić je u Našice došao 1940. godine i postao paroh, pa je tu dočekao Drugi svetski rat i proglašenje Nezavisne Države Hrvatske.

U noći 17. juna 1941. godine, trojica ustaša na čelu sa bivšim mlekarom Feliksom Lahnerom izvela su Bogića iz njegovog stana i odvela ga na pašnjak u selu Martin. Tu su ga vezali za drvo i otpočeli zversko mučenje, najpre mu odrezavši uši, nos, jezik i bradu sa kožom. Iako je Bogić vikao zbog teških bolova, uspešno ih je podnosio, jer je u tom trenutku imao svega 30 godina.

Potom su mu nožem iskopali oči i rasporili grudi, a zatim ga ostavili na polju do smrti. Telo sveštenika Đorđa ostalo je na tom mestu celu noć i sutra do popodne. Oko 16 časova naređeno je grupi Roma da ga odvezu u koloniju Brezik i sahrane na groblju.

Prema tvrdnjama istoričara Viktora Novaka iz njegove knjige Magnum Krimen, svirepo ubistvo Georgija Bogića naredio je rimokatolički fratar Sidonije Šolc, kako bi se oslabio uticaj Srpske pravoslavne crkve, a lokalne Srbe podstakao da lakše i brže pređu u rimokatoličku veru.

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Prema podacima Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, koja je posle rata vršila terenska ispitivanja svedoka, ovo nije izolovani slučaj aktivnosti Sidonija Šolca na pokrštavanju Srba. U selu Budimci, takođe u sastavu tadašnje opštine Našice, zabeleženo je sećanje jednog svedoka:

"Pokupio je sve uglednije ljude iz sela i rekao da, ukoliko se ostali ne odluče za pokrštenje u roku od jednog sata, ustaše će ih pod stražom odvesti u logor. U suprotnom ako odluče da se pokrste i po glavi plate taksu od 300 dinara ostat će na svom posedu. Pošto se seljaci nisu odazvali ovom pozivu, ponovo je nastupio sveštenik Sidonije Šolc i počeo pretiti: prelazak na katoličku veru, ili smeštaj u logor Jasenovac; hoćete li pokrštenje, ili otići u Jasenovac?! U međuvremenu, dok je to trajalo, nekoliko dana ustaše su u susednom selu Poganovac i u samim Budimcima pohapsili 20 ljudi i oterali u nepoznatom pravcu. Kasnije se pročulo da su ti ljudi poklani. Sidonije Šolc je naredio i beležniku u Budimcima da se uključi u akciju.

Srpska pravoslavna crkva ga je proglasila za sveštenomučenika, i njegov dan se obeležava 17. juna po novom kalendaru.