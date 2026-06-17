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U vremenskom intervalu od 11 do 13 časova na rumunskim graničnim prelazima radnici carine Rumunije stupaju u štrajk. U tom periodu biće obustavljeni svi vidovi saobraćaja na ulazu i izlazu iz Rumunije.

Na Graničnim prelazima Srbije: Vrbica, Nakovo, Srpska Crnja, Jaša Tomić i Vatin, saobraćaj se obavlja redovno s tim da se vozači upozoravaju da je na rumunskim GP trenutno obustavljen saobraćaj.

Kurir.rs/Foto: Ilustracija

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