U tom periodu biće obustavljeni svi vidovi saobraćaja na ulazu i izlazu iz Rumunije.
Društvo
RUMUNSKI CARINICI U ŠTRAJKU: Od 11 do 13 sati obustavljeni svi vidovi saobraćaja na ulazu i izlazu iz Rumunije
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U vremenskom intervalu od 11 do 13 časova na rumunskim graničnim prelazima radnici carine Rumunije stupaju u štrajk. U tom periodu biće obustavljeni svi vidovi saobraćaja na ulazu i izlazu iz Rumunije.
Na Graničnim prelazima Srbije: Vrbica, Nakovo, Srpska Crnja, Jaša Tomić i Vatin, saobraćaj se obavlja redovno s tim da se vozači upozoravaju da je na rumunskim GP trenutno obustavljen saobraćaj.
Kurir.rs/Foto: Ilustracija
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