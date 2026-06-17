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Poznati ribolovac Milan Panić je juče iz Dunava uspešno izvukao kapitalnog soma rekordera dužine 244 centimetara i težine 90 kilograma!

Ovaj neverovatan ulov ostvario je kao lični rekord i svojevrsni rođendanski poklon sa reke.

Na svojim profilima na društvenim mrežama objavio je fotografije kapitalca ispod kojih su se nizali komentari, čestitke i reakcije.

- Nema veće sreće nego kada te Dunav nagradi za rođendan monstrumom 244 cm - 90kg. Moj najveći som ulovljen na Dunavu došao je na moju Cat Fighter glavinjaru od 135 grama. Uzgred hvala od svima na čestitkama za rođendan - napisao je Milan.