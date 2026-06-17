Milan Panić je iz Dunava ulovio rekordnog soma od 244 cm i 90 kg, što je njegov lični rekord i rođendanski poklon
Društvo
Milan iz Dunava izvukao "monstruma" od 90 kila i 2 i po metra: Ribolovac objavio fotografije pa zaprepastio mnoge
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Poznati ribolovac Milan Panić je juče iz Dunava uspešno izvukao kapitalnog soma rekordera dužine 244 centimetara i težine 90 kilograma!
Ovaj neverovatan ulov ostvario je kao lični rekord i svojevrsni rođendanski poklon sa reke.
Na svojim profilima na društvenim mrežama objavio je fotografije kapitalca ispod kojih su se nizali komentari, čestitke i reakcije.
- Nema veće sreće nego kada te Dunav nagradi za rođendan monstrumom 244 cm - 90kg. Moj najveći som ulovljen na Dunavu došao je na moju Cat Fighter glavinjaru od 135 grama. Uzgred hvala od svima na čestitkama za rođendan - napisao je Milan.
- Ovo je som, veze s ribolovom nemam, svaka čast - glasio je samo jedan od komentara korisnika Instagrama.
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