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U većem delu Srbije danas je pretežno sunčano, povremeno uz srednju i visoku oblačnost. I u nastavku dana očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala uz toplo vreme. Maksimalna temperatura biće od 28 do 31°C, u Beogradu do 29 stepeni.

Posle podne na severu Vojvodine i na jugu i jugozapadu Srbije, kako navodi Đorđe Đurić, očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima, dok se u Vojvodini padavine očekuju na severu Bačke i Banata, a na putu do centralnih delova Vojvodine ovi sistemi će se raspasti.

Iako se očekuju i grmljavinski procesi, ne prete jače oluje.

U ostalim predelima Srbije i u Beogradu biće suvo.

Vreme narednih dana

U većem delu Srbije u četvtak, 18. juna biće pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko planinskim predelima, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar, dok će temperature biti od 12 do 31 stepen.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni.

Od petka se očekuju temperature i do 35 stepeni.