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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije uvrštena je na listu zemalja koje ispunjavaju nove zahteve Evropske unije u oblasti upotrebe antimikrobnih lekova, u skladu sa Uredbom (EU) 2026/1189.

Drugim rečima to znači da će Srbija i nakon stupanja na snagu novih pravila Evropske unije moći nesmetano da nastavi izvoz živih životinja i proizvoda životinjskog porekla na tržište EU.

Reč je o novim evropskim pravilima čiji je cilj suzbijanje antimikrobne rezistencije, odnosno pojave da bakterije vremenom postanu otporne na antibiotike, što predstavlja jedan od najvećih globalnih izazova u oblasti javnog zdravlja i zato Evropska unija uvodi stroža pravila kada je reč o upotrebi veterinarskih lekova u proizvodnji hrane, navodi se u saopštenju ministarstva i dodaje:

"Prema propisima EU, od 3. septembra 2026. godine izvoz živih životinja i određenih proizvoda životinjskog porekla biće dozvoljen samo zemljama koje mogu da dokažu da imaju pouzdan sistem kontrole upotrebe antimikrobnih lekova i da ispunjavaju propisane standarde. Uvrštavanje Srbije na ovu listu potvrđuje da je domaći sistem kontrole veterinarskih lekova, zaštite zdravlja životinja i bezbednosti hrane prepoznat kao usklađen sa zahtevima Evropske unije".

Ministarstvo poljoprivrede najavilo je da će nastaviti saradnju sa nadležnim institucijama, veterinarskim sektorom i proizvođačima, sprovodi mere koje doprinose odgovornoj upotrebi lekova, očuvanju zdravlja životinja i daljem usklađivanju domaćih propisa sa evropskim standardima.

"Ova odluka ima direktan značaj za domaće proizvođače i prehrambenu industriju, jer obezbeđuje sigurnost izvoza, očuvanje pristupa jednom od najvažnijih spoljnotrgovinskih tržišta i dodatno jača poverenje u kvalitet i bezbednost proizvoda iz Srbije", istakao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić i dodao:

"Ovo je potvrda da Srbija dosledno primenjuje visoke standarde u oblasti bezbednosti hrane i da naši proizvođači mogu ravnopravno da konkurišu na najzahtevnijim međunarodnim tržištima".

Kurir.rs/EUpravo zato

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