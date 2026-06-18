Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Ovo ipak nije nova terapija za rak, već rano laboratorijsko otkriće koje pokazuje mogući novi mehanizam kontrole imunog sistema i potencijalni pravac za buduće lekove

Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na četiri lokacije.

Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova Obrenovac, Crveni krst 9 -14 časova Smederevska Palanka, pešačka zona, kod fontane, autobus 10-16 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.