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Jako olujno nevreme koje je tokom vikenda pogodilo sela ivanjičke opštine iza sebe je ostavilo pustoš. Tokom vikenda i obilnih padavina najveću štetu pretrpele su mesne zajednice Vučak, Bratljevo, Kovilje, Erčege, delovi Šarenika, Prilika i Dajića. Pored toga, pojedini delovi Dajića i Erčega bili su pogođeni i gradom, koji je pričinio značajnu štetu na poljoprivrednim gazdinstvima i malinjacima.

- Razmere štete na usevima tek će biti utvrđene, jer je potrebno da prođe određeno vreme kako bi komisije mogle da izađu na teren i precizno procene posledice. To će svakako biti predmet procene osiguravajućih kuća za sve poljoprivrednike koji su osigurali svoju proizvodnju, rekao je za RINU predsednik opštine Aleksandar Mitrović.

Dodaje da kada je reč o putnoj infrastrukturi, na više deonica došlo je do ozbiljnih oštećenja.

- Tokom prethodna dva dana bili smo na terenu, evidentirali stanje i utvrdili količine materijala potrebne za sanaciju. Već smo preko sistema urgentnog održavanja angažovali mehanizaciju koja radi na vraćanju puteva u prvobitno stanje. Na pojedinim lokacijama dogovorena je zajednička akcija sa meštanima. U Mesnoj zajednici Vučak, uz mehanizaciju Srbijašuma i materijal koji obezbeđuje opština, radiće se na sanaciji najugroženijih putnih pravaca, ističe predsednik opštine.

Foto: RINA

Prema prijavama sa terena, najviše su oštećeni putevi u Mesnoj zajednici Erčege, zaseoci Stevanjići, Radišići i Tošići, zatim u Mesnoj zajednici Vučak, kao i u Bratljevu – zaseoci Gleđica i Jasenovica.

Problemi su evidentirani i u Mesnoj zajednici Brusnik, u zaseocima Kraka, Šimunjići i Sovići, kao i u Mesnoj zajednici Močioci, u zaseocima Ćurčići i Ristovići.

- Opština će nastaviti da prati stanje na terenu i preduzima sve neophodne mere kako bi se saobraćajnice što pre osposobile za normalno funkcionisanje, poručio je Mitrović.