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Treći dan završnog ispita u osnovnim školama tokom koga su učenici osmog razreda polagali jedan od pet predmeta po izboru protekao je u najboljem redu“, rekao je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković.

- Prema informacijama sa terena nije bilo nepravilnosti niti odstupanja od utvrđenih procedura. Polaganjem trećeg testa iz izbornog predmeta uspešno je završen ovogodišnji završni ispit za učenike osmog razreda - rekao je ministar.

Učenici su danas rešavali testove iz jednog od pet predmeta po izboru - geografije, biologije, istorije, hemije i fizike i imali su na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke. U ponedeljak, 15. juna i utorak, 16. juna polagali su testove iz srpskog/maternjeg jezika i matematike.

učenici polažu ispit
Foto: Aleksandar Jovanović

Preliminarni rezultati biće dostupni u petak, 19. juna na nivou škole i portalu Moja srednja škola, a istog dana biće omogućeno i podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita.

Konačni rezultati biće objavljeni u ponedeljak, 22. juna. 2026. godine. Lista opredeljenja za upis u srednju školu (lista želja) moći će da se podnese putem portala Moja srednja škola i neposredno u školi 23. i 24. juna, dok će objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biti 29. juna. 2026. godine.

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