Slušaj vest

Za razliku od prethodna dva dana, kada ih je najviše namučio srpski jezik, osmaci su sa trećeg testa izlazili nasmejani i vidno rasterećeni, zadovoljni što je završni ispit gotov, a rezultati će već u petak biti objavljeni portalu "Moja srednja škola".

Kurir je razgovarao sa učenicima OŠ "Drinka Pavlović", koji su uglavnom ocenili da je treći test bio lakši od očekivanog.

- Radila sam test iz fizike, koji je bio otprilike u rangu matematike. Problem sam imala samo sa 19. zadatkom, mislim da je bilo strujno kolo - kaže maturantkinja koja planira da upiše Treću beogradsku gimnaziju.

Njena drugarica, koja se opredelila za biologiju, smatra da je test bio lakši od probnog.

- Mučio me samo 18. zadatak iz naprednog nivoa. Bila je tabela sa diploidnim i haploidnim ćelijama i nisam sigurna da sam sve tačno uradila. Nadam se da ću tu osvojiti bar pola poena - priča buduća učenica ekonomske škole.

Foto: Kosovo online printscreen

Đaci koji su polagali istoriju saglasni su da test nije bio previše zahtevan, posebno jer je većina pitanja bila na zaokruživanje ponuđenih odgovora.

- Dvoumio sam se samo oko osmog zadatka. U tabeli su bili navedeni Spomenik žrtvama racije, Staro sajmište, Šumarice i Crveni krst, a trebalo je povezati ih sa gradovima. Nisam bio siguran za prvi i poslednji odgovor. Pred kraj testa bila je i jedna istorijska ličnost za koju nisam bio siguran da sam je uopšte učio, pa sam to ostavio prazno. Sve ostalo sam uradio i zadovoljan sam.

Za razliku od njega, njegov vršnjak koji je rešavao test iz hemije nije imao nikakvih dilema.

- Bilo je lako, sve sam rešio bez muke. Završio sam za manje od pola sata - kratko će vukovac koji planira upis u gimnaziju.

Najviše polagalo geografiju

Najveći broj osmaka ove godine odabrao je geografiju, a oni koji su se odlučili za taj predmet ocenjuju da je upravo on bio najlakši.

Foto: Kurir

- Nisam bila sto odsto sigurna kod pitanja o zemljama članicama Evropske unije, ali mislim da sam na kraju zaokružila tačan odgovor - Švajcarsku. Zastala sam i kod zadatka u kojem se pominjala Banja Koviljača, ali sam posle razmišljanja uspela da ga rešim - rekla je maturantkinja koja želi da upiše društveno-jezički smer Treće beogradske gimnazije.

Dok su učenici nakon ispita razmenjivali utiske u školskom dvorištu, čula su se i poslednja proveravanja odgovora.

- Je l' Neptun poslednja planeta sunčevog sistema? - pitala je jedna učenica drugare, koji su joj odmah potvrdili odgovor.