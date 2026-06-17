Osmaci otkrili šta ih je najviše namučilo: Posle trećeg testa na maloj maturi svi pričaju o ovim zadacima
Budući srednjoškolci završili su polaganje male maturerešavanjem zadataka iz jednog od pet izbornih predmeta: geografije, biologije, istorije, fizike ili hemije.
Za razliku od prethodna dva dana, kada ih je najviše namučio srpski jezik, osmaci su sa trećeg testa izlazili nasmejani i vidno rasterećeni, zadovoljni što je završni ispit gotov, a rezultati će već u petak biti objavljeni portalu "Moja srednja škola".
Kurir je razgovarao sa učenicima OŠ "Drinka Pavlović", koji su uglavnom ocenili da je treći test bio lakši od očekivanog.
- Radila sam test iz fizike, koji je bio otprilike u rangu matematike. Problem sam imala samo sa 19. zadatkom, mislim da je bilo strujno kolo - kaže maturantkinja koja planira da upiše Treću beogradsku gimnaziju.
Njena drugarica, koja se opredelila za biologiju, smatra da je test bio lakši od probnog.
- Mučio me samo 18. zadatak iz naprednog nivoa. Bila je tabela sa diploidnim i haploidnim ćelijama i nisam sigurna da sam sve tačno uradila. Nadam se da ću tu osvojiti bar pola poena - priča buduća učenica ekonomske škole.
Đaci koji su polagali istoriju saglasni su da test nije bio previše zahtevan, posebno jer je većina pitanja bila na zaokruživanje ponuđenih odgovora.
- Dvoumio sam se samo oko osmog zadatka. U tabeli su bili navedeni Spomenik žrtvama racije, Staro sajmište, Šumarice i Crveni krst, a trebalo je povezati ih sa gradovima. Nisam bio siguran za prvi i poslednji odgovor. Pred kraj testa bila je i jedna istorijska ličnost za koju nisam bio siguran da sam je uopšte učio, pa sam to ostavio prazno. Sve ostalo sam uradio i zadovoljan sam.
Za razliku od njega, njegov vršnjak koji je rešavao test iz hemije nije imao nikakvih dilema.
- Bilo je lako, sve sam rešio bez muke. Završio sam za manje od pola sata - kratko će vukovac koji planira upis u gimnaziju.
Najviše polagalo geografiju
Najveći broj osmaka ove godine odabrao je geografiju, a oni koji su se odlučili za taj predmet ocenjuju da je upravo on bio najlakši.
- Nisam bila sto odsto sigurna kod pitanja o zemljama članicama Evropske unije, ali mislim da sam na kraju zaokružila tačan odgovor - Švajcarsku. Zastala sam i kod zadatka u kojem se pominjala Banja Koviljača, ali sam posle razmišljanja uspela da ga rešim - rekla je maturantkinja koja želi da upiše društveno-jezički smer Treće beogradske gimnazije.
Dok su učenici nakon ispita razmenjivali utiske u školskom dvorištu, čula su se i poslednja proveravanja odgovora.
- Je l' Neptun poslednja planeta sunčevog sistema? - pitala je jedna učenica drugare, koji su joj odmah potvrdili odgovor.
Posle tri dana testiranja, većina malih maturanata saglasna je u jednom - najvažnije je da je završni ispit uspešno priveden kraju, a sada sledi iščekivanje rezultata i konačne raspodele po željenim srednjim školama.