MAJČINSTVO NIJE PREPREKA ZA KARIJERU! Žene se i dalje suočavaju sa predrasudama, ali stvari polako kreću nabolje
Veliki broj žena koje su se ostvarile u ulozi majke, po dolasku sa porodiljskog bolovanja doživele su neprijatnost u vidu niže pozicije, promene sektora ili radnog mesta. Profesionalne sportistkinje posebno su izložene pritiscima jer trudnoća direktno utiče na njihovu karijeru. Danas su za emisiju "Puls" o tome kako su i da li su trudnice i porodilje u Srbiji zaštićene od toga, govorile Jovana Ružičić iz Centra za mame i političarka Gordana Čomić.
Majčinstvo ili karijera?
Govoreći o ovoj temi, Gordana Čomić istakla je da se pitanje usklađivanja privatnog i poslovnog života gotovo isključivo postavlja ženama, dok se muškarci retko suočavaju sa istim očekivanjima.
- Kako usklađujete svoje privatne i profesionalne obaveze? To pitanje se stalno postavlja ženama. Predlažem da počnemo da ga postavljamo i muškarcima - poručila je Čomić i naglasila da je upravo dijalog između partnera ključ za ravnopravnije roditeljstvo.
Sa druge strane, Jovana Ružičić iz Centra za mame smatra da se situacija ipak menja i da su današnji očevi mnogo aktivnije uključeni u odrastanje dece nego što je to bio slučaj u prethodnim generacijama.
- Ništa se ne podrazumeva. Podrazumeva se samo ono što sami prihvatimo. Očevi danas učestvuju mnogo više u roditeljstvu nego ranije, iako prostora za napredak i dijalog svakako još ima - rekla je Ružičić.
Ona je podsetila da su pojedine diskriminatorne prakse, koje su nekada bile gotovo uobičajene, danas znatno ređe.
- Pre petnaest godina žene su često potpisivale takozvane blanko otkaze ukoliko su bile u reproduktivnom periodu. Danas je toga mnogo manje, iako problem nije potpuno iskorenjen - objasnila je ona.
Ružičić je naglasila i da se promenilo samo tržište rada, zbog čega su poslodavci sve svesniji da moraju da zadrže kvalitetne radnike.
- Više ne važi pravilo "ako nećeš ti, ima ko hoće". Danas nedostaje radne snage i poslodavci su primorani da više ulažu u zaposlene i da ih zadrže - istakla je.
Iako su zakoni poslednjih godina unapredili položaj trudnica i porodilja, sagovornice su ocenile da najveći problem i dalje predstavljaju ukorenjene predrasude zbog kojih se briga o detetu gotovo isključivo vezuje za majku.
- Nikada niste čuli rečenicu da se neko ostvario kao otac, a potpuno je prirodno da i muškarac podjednako učestvuje u roditeljstvu - poručila je Gordana Čomić
Jovana Ružičić ukazala je da se Centru za mame i dalje obraćaju žene koje dobijaju otkaze ubrzo po povratku sa porodiljskog odsustva, zbog čega se godinama zalažu za dodatne mere zaštite zaposlenih majki.
- Voleli bismo da država preuzme poreze i doprinose za žene tokom prve godine nakon povratka sa porodiljskog. To bi bio podsticaj poslodavcima da ih zadrže na radnim mestima i vrate na pozicije koje su ranije obavljale - objasnila je Ružičić.
Ona je podsetila da žene koje smatraju da su diskriminisane nisu bez zaštite i da pomoć mogu da potraže kod Inspekcije rada, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana, ali i kroz besplatnu pravnu pomoć i organizacije koje se bave zaštitom prava majki.
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