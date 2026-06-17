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Veliki broj žena koje su se ostvarile u ulozi majke, po dolasku sa porodiljskog bolovanja doživele su neprijatnost u vidu niže pozicije, promene sektora ili radnog mesta. Profesionalne sportistkinje posebno su izložene pritiscima jer trudnoća direktno utiče na njihovu karijeru. Danas su za emisiju "Puls" o tome kako su i da li su trudnice i porodilje u Srbiji zaštićene od toga, govorile Jovana Ružičić iz Centra za mame i političarka Gordana Čomić.

Majčinstvo ili karijera?

Govoreći o ovoj temi, Gordana Čomić istakla je da se pitanje usklađivanja privatnog i poslovnog života gotovo isključivo postavlja ženama, dok se muškarci retko suočavaju sa istim očekivanjima.

- Kako usklađujete svoje privatne i profesionalne obaveze? To pitanje se stalno postavlja ženama. Predlažem da počnemo da ga postavljamo i muškarcima - poručila je Čomić i naglasila da je upravo dijalog između partnera ključ za ravnopravnije roditeljstvo.

Sa druge strane, Jovana Ružičić iz Centra za mame smatra da se situacija ipak menja i da su današnji očevi mnogo aktivnije uključeni u odrastanje dece nego što je to bio slučaj u prethodnim generacijama.

- Ništa se ne podrazumeva. Podrazumeva se samo ono što sami prihvatimo. Očevi danas učestvuju mnogo više u roditeljstvu nego ranije, iako prostora za napredak i dijalog svakako još ima - rekla je Ružičić.

Jovana Ružičić Centar za mame Foto: Kurir Televizija

Ona je podsetila da su pojedine diskriminatorne prakse, koje su nekada bile gotovo uobičajene, danas znatno ređe.

- Pre petnaest godina žene su često potpisivale takozvane blanko otkaze ukoliko su bile u reproduktivnom periodu. Danas je toga mnogo manje, iako problem nije potpuno iskorenjen - objasnila je ona.

Ružičić je naglasila i da se promenilo samo tržište rada, zbog čega su poslodavci sve svesniji da moraju da zadrže kvalitetne radnike.

- Više ne važi pravilo "ako nećeš ti, ima ko hoće". Danas nedostaje radne snage i poslodavci su primorani da više ulažu u zaposlene i da ih zadrže - istakla je.

Iako su zakoni poslednjih godina unapredili položaj trudnica i porodilja, sagovornice su ocenile da najveći problem i dalje predstavljaju ukorenjene predrasude zbog kojih se briga o detetu gotovo isključivo vezuje za majku.

- Nikada niste čuli rečenicu da se neko ostvario kao otac, a potpuno je prirodno da i muškarac podjednako učestvuje u roditeljstvu - poručila je Gordana Čomić

Gordana Čomić političarka Foto: Kurir Televizija

Jovana Ružičić ukazala je da se Centru za mame i dalje obraćaju žene koje dobijaju otkaze ubrzo po povratku sa porodiljskog odsustva, zbog čega se godinama zalažu za dodatne mere zaštite zaposlenih majki.

- Voleli bismo da država preuzme poreze i doprinose za žene tokom prve godine nakon povratka sa porodiljskog. To bi bio podsticaj poslodavcima da ih zadrže na radnim mestima i vrate na pozicije koje su ranije obavljale - objasnila je Ružičić.

Ona je podsetila da žene koje smatraju da su diskriminisane nisu bez zaštite i da pomoć mogu da potraže kod Inspekcije rada, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana, ali i kroz besplatnu pravnu pomoć i organizacije koje se bave zaštitom prava majki.

05:01 MAJČINSTVO NIJE PREPREKA ZA KARIJERU! Žene se i dalje suočavaju sa predrasudama, ali stvari polako kreću Izvor: Kurir televizija

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