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Umesto uživanja, sunčanja i kupanja u tirkiznom moru, jedna srpska porodica doživela je pravi košmar na letovanju na Kipru!

Tokom odmora u Protarasu, njihova jednogodišnja beba iznenada je dobila visoku temperaturu od čak 39,2 stepena. Zabrinuti roditelji odmah su potražili lekarsku pomoć, ne sluteći da ih čeka višesatna agonija.

Kako navode, zbog nedostatka pedijatra u lokalnoj klinici upućeni su u bolnicu Famagusta General Hospital, koja funkcioniše po principu hitne službe. Međutim, po dolasku ih je sačekalo novo iznenađenje.

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Pre nego što je dete uopšte pregledano, morali su da plate 100 evra, iako su imali putno zdravstveno osiguranje.

- Dana 12.06.2026. godine, zbog nedostatka pedijatra u lokalnoj klinici u Protarasu, sa bebom od godinu dana koja je imala temperaturu 39,2 stepeni, upućeni smo u Famagusta General Hospital, koja funkcioniše po principu hitne službe. Po dolasku, nakon trijaže, a pre samog pregleda, naplaćen nam je iznos od 100 evra, bez obzira na posedovanje putnog zdravstvenog osiguranja. Rečeno nam je da ovu naknadu plaćaju svi strani državljani - započela je svoju ispovest jedna Jelena na Fejsbuk grupi Kipar - Grupa za turiste i naše ljude na ostrvu.

Sa uplatnicom u rukama i bolesnim detetom, seli su u čekaonicu, verujući da će hitan slučaj poput bebe sa temperaturom preko 39 biti rešen po ubrzanom postupku. Međutim, grdno su se prevarili.

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Sekunde su prolazile kao sati, a minuti se pretvarali u večnost. Prošlo je više od dva i po sata, a bebu niko nije prozivao. Nesrećni roditelji su, van sebe od brige, više puta molili medicinsko osoblje da konačno primi dete na pregled. Kako je sve bilo uzaludno, doneli su odluku da pomoć potraže na drugom mestu. A onda - novi šok!

- Zatražili smo povraćaj uplaćenog novca, ali nam je rečeno da to nije moguće jer osoba koja je naplatila iznos više nije bila u smeni - ogorčena je Jelena.

- Smatram da je nedopustivo da dete sa tako visokom temperaturom čeka toliko dugo na pregled u ustanovi hitne službe. Još više zabrinjava činjenica da nije postojala mogućnost povrata sredstava niti jasan postupak za podnošenje žalbe - kaže ona.

Da stvar bude gora, osiguravajuća kuća za povraćaj novca traži lekarski izveštaj, koji ova porodica nema - jer lekarskog pregleda u ovoj bolnici nije ni bilo!

Kada su shvatili da u državnoj hitnoj službi nemaju šta da traže, otišli su u privatnu polikliniku "Santa Marina" i tamo imali potpuno drugačije iskustvo.

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- U veoma kratkom roku obezbeđen je pedijatar. Pregled je obavljen profesionalno i efikasno, a naša beba je bila zbrinuta za manje od 20 minuta - navodi majka, koja je ovo gorko iskustvo podelila kako bi upozorila sve druge roditelje koji sa decom kreću na Kipar.

Ova objava na grupi koja okuplja naše turiste i ljude koji žive na ovom ostrvu odmah je podigla veliku prašinu i pokrenula lavinu komentara. Ispostavilo se da ova porodica nije jedina koja je prošla kroz sličan pakao.

Jedna Srpkinja se prisetila svoje drame od prošle godine iz Larnake, koja neodoljivo podseća na ovaj slučaj:

Kipar Foto: Promo

- Čekali smo skoro četiri sata u hitnoj koja se pritom renovirala, pa nismo imali gde ni da sednemo. Srećom, portir je bio divan čovek pa nam je ustupio svoju stolicu. Isto smo platili 100 evra, a najveći problem je nastao kada detetu nisu uspeli da izvade krv, pa su predložili da ostanemo u bolnici. Srećom, temperatura je spala, odbila sam to i osiguranje nam je kasnije, na osnovu iskrenog opisa situacije, ipak vratilo novac - napisala je ona.

Drugi naši ljudi bili su zgranuti ponašanjem kiparskih lekara prema bolesnoj deci: