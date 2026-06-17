Osmaci u Srbiji danas su polagali izabrane predmete na maloj maturi. Pročitajte kako su izgledali testovi iz biologije, geografije, hemije, istorije i fizike
Društvo
Ovo su testovi iz izabranih predmeta na maloj maturi: Pogledajte pitanja FOTO
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Učenici osmog razreda u Srbiji danas su polagali izabrani predmet, odnosno jedan od pet - geografiju, biologiju, hemiju, istoriju ili fiziku u okviru poslednjeg dana male mature.
Ministarstvo prosvete je objavilo kako su izgledali testovi, koje možete pogledati u sledećim galerijama:
Pitanja iz biologije
Test iz biologije na maloj maturi Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
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Pitanja iz geografije
Test iz geografije Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
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Pitanja iz fizike
Test iz fizike Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
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Pitanja iz hemije
Test iz hemije Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
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Pitanja iz istorije
Test iz istorije Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
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Na OVOM linku možete pogledati i rešenja testova.
U petak će biti objavljeni preliminarni rezultati na portalu "Moja srednja škola".
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