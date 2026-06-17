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Učenici osmog razreda u Srbiji danas su polagali izabrani predmet, odnosno jedan od pet - geografiju, biologiju, hemiju, istoriju ili fiziku u okviru poslednjeg dana male mature.

Ministarstvo prosvete je objavilo kako su izgledali testovi, koje možete pogledati u sledećim galerijama: 

Pitanja iz biologije

Test iz biologije na maloj maturi  Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Pitanja iz geografije

Test iz geografije Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Pitanja iz fizike

Test iz fizike  Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Pitanja iz hemije

Test iz hemije  Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Pitanja iz istorije

Test iz istorije Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Na OVOM linku možete pogledati i rešenja testova.

U petak će biti objavljeni preliminarni rezultati na portalu "Moja srednja škola".

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