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Porodica preminulog generala Nebojše Pavkovića podneće u petak Drugom osnovnom sudu u Beogradu tužbu protiv NATOjer je njegova smrt, kako navode, direktna posledica izloženosti osiromašenom uranijumu tokom agresije 1999. godine na SRJ!

Foto: printscreen Novosti

- Laboratorijska analiza koja je prošle godine sprovedena u akreditovanoj italijanskoj laboratoriji potvrdila je u tkivu generala Pavkovića prisustvo uranijuma i više toksičnih metala u dramatično povišenim koncentracijama, što je direktna posledica NATO bombardovanja. General Pavković je dobio dva kancera - štitaste žlezde i pankreasa, a upravo pojava dva ili više kancera istovremeno je tipičan rukopis osiromašenog uranijuma. Takva identična praksa zabeležena je i kod italijanskih vojnika koji su boravili na Kosovu i Metohiji. On se kao komandant Treće armije Vojske Jugoslavije kretao po celom KiM i zbog toga je bio izložen ekstremnoj kontaminaciji - kaže za Kurir advokat porodice Srđan Aleksić i dodaje:

Foto: Ana Paunković

- Prema istraživanjima prestižnog Univerziteta u Berkliju, količina i koncentracija kontaminacije na mestima gde je bačen osiromašeni uranijum na Kosovu i Metohiji je čak 300 puta veća od količine i kontaminacije u Hirošimi i Nagasakiju! To je svesno zatrovan prostor, a poluraspad ovog materijala traje čak 4,5 milijardi godina!

Aleksić ističe da tužba ima oko 1.000 stranica s materijalnim i naučnim dokazima i detaljnim analizama.

- U tumorskom tkivu Pavkovića detektovan je uranijum (U-238) u koncentraciji od 23,80 mikrograma po kilogramu tkiva, a znatno iznad dozvoljenih granica nađeni su i drugi teški metali koji dokazano izazivaju kancer. Italijanski sudovi su do sada doneli preko 550 pravosnažnih presuda u korist svojih vojnika koji su oboleli nakon misije na Kosovu.

Foto: YouTube/ Radio-televizija Vojvodine, Shutterstock

Mi koristimo istu metodologiju i iste medicinske dokaze - objašnjava i dodaje da se NATO često poziva na imunitet, ali da u ovom slučaju ne mogu da ga imaju.

- To bi direktno suprotno Ustavu Republike Srbije, ali i Evropskoj povelji za zaštitu ljudskih prava u Strazburu. Ako nekoj međunarodnoj organizaciji date imunitet za ovakva dela, vi automatski ostavljate građane bez ikakve sudske zaštite, što je pravno nedopustivo. Prema međunarodnim poveljama, niko ne može da ima imunitet od ubijanja ljudi! Nijedna država, niti jedna međunarodna organizacija ne može biti zaštićena od odgovornosti za ubijanje i za trajno zagađenje životne sredine - objašnjava advokat.

Razmatra se i tužba protiv Finske Pored tužbe protiv NATO, pravni tim u dogovoru s porodicom razmatra i pokretanje međunarodnog postupka protiv Finske, gde je general Nebojša Pavković služio kaznu. - Smatramo da zbog zdravstvenog stanja nije trebalo da bude u zatvoru, a da su uslovi i nedostatak adekvatne medicinske nege dodatno pogoršali njegovo stanje. Nisu mu obezbedili odgovarajuće lečenje, niti mogućnost da se leči u svojoj zemlji - navodi advokat Srđan Aleksić.

Podsetimo, Pavković je pravosnažno osuđen na 22 godine zatvora, a pušten je iz zatvora neposredno pred smrt.

Aleksić kaže da tužbu protiv NATO podnosi pred našim sudom, jer smatra da Srbija i naš pravosudni sistem imaju i pravo i dužnost da osude NATO.

- Spremni smo da ovo pitanje potegnemo do Strazbura pred Evropskim sudom za ljudska prava, ali i pred Evropskim sudom pravde u Luksemburgu, s obzirom na to da je reč o brutalnom zagađenju životne sredine, a Srbija se nalazi u postupku pridruživanja EU.

Foto: EPA Srdjan Suki

U slučaju da sud presudi u korist Pavkovićeve porodice, Aleksić podseća da postoje pravni mehanizmi koji omogućavaju naplatu štete.

- Bečka konvencija obavezuje države kada su u pitanju presude donete u drugim zemljama. S obzirom na to da NATO ima sva svojstva pravnog lica - ima svoje sedište, jasnu organizaciju, organe i sopstveni fond, bio bi u obavezi da prema presudi i postupi.

Podsetimo, tkivo koje je poslato na analizu u Italiju potiče iz biopsije koja je na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) urađena još pre 20 godina! Na zahtev generalove ćerke Marije, ovi sačuvani uzorci su 15. septembra prošle godine poslati u renomiranu italijansku laboratoriju "Kimika i Ambijente", koja poseduje ISO 9001 sertifikat i licencirana je od ministarstva zdravlja Italije. Nalaz ove laboratorije danas predstavlja ključni i prelomni dokaz u istorijskoj pravnoj bici protiv Severnoatlantske alijanse.

Šta je pronađeno u tkivu generala

Foto: Privatna arhiva

Uranijum 23,80 µg/kg (uobičajene vrednosti u mekom tkivu: 0,1-2 µg/kg)

- Više od 100 puta iznad maksimalne normalne vrednosti za meka tkiva. Ovako visoka koncentracija ukazuje na značajno izlaganje osiromašenom uranijumu.

Aluminijum 24.682 µg/kg (uobičajene vrednosti: 200- .000 µg/kg)

- Ekstremno povišen, 20 do 100 puta iznad uobičajenih koncentracija u serumu ili jetri. Odgovara trovanju aluminijumom.

Kadmijum 4.221 µg/kg (uobičajene vrednosti oko 1.000-2.000 µg/kg za jetru, znatno niže za krv i mišiće)

- Ako je uzorak iz mišića ili krvi, ovo je 100 do 400 puta iznad normale. Bez podatka o tkivu teško je proceniti, ali u svakom slučaju veoma visoko za većinu tkiva.

Foto: Privatna arhiva

Bakar 4.370 µg/kg (uobičajene vrednosti od 3.000 do 5.000 µg/kg za meka tkiva)

- U serumu bi bio tri do pet puta viši od normale (hiperkupremija), dok je za jetru ili mišić u granicama normale.

Mangan 6.368 µg/kg (uobičajene vrednosti od 1.000 do 1.500 µg/kg)

- Od dva do deset puta iznad normalnih vrednosti za jetru i bubreg, a više stotina puta iznad za krv.

Gvožđe 305.100 µg/kg (uobičajene vrednosti od 100.000 do 300.000 µg/kg)

- Nešto iznad granice normale za jetru, ne deluje patološki.

Cink 159.158 µg/kg (uobičajene vrednosti od 40.000 do 70.000 µg/kg)

- Od dva do tri puta više od normale za jetru i mišić.

"Vreme je da branimo otadžbinu, ako nismo spremni - možda i ne zaslužujemo da je imamo"

Foto: EPA/Srdjan Suki

Uoči NATO agresije general Nebojša Pavković je održao govor koji je ušao u istoriju.