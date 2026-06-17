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Letnja sezona na omiljenim grčkim destinacijama među srpskim turistima polako ulazi u pun zamah. Plaže se pune iz dana u dan, apartmani su sve traženiji, a društvene mreže i forumi već su prepuni utisaka sa letovanja.

Međutim, zajedno sa prvim talasom turista stižu i prve rasprave koje, kako se čini, svake godine postaju nezaobilazan deo odmora.

U popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka info" ovih dana veliku pažnju privukle su dve objave koje su pokrenule lavinu komentara i pokazale da među kupačima već postoje nesuglasice oko ponašanja na plaži.

Jedna od objava bila je svojevrsni apel za više međusobnog poštovanja tokom odmora:

- Poštujmo jedni druge onako kako bismo voleli da drugi poštuju nas. Ne snimajte i ne fotografišite ljude bez njihove saglasnosti. Mnogi žele da provedu odmor u miru, bez toga da se nađu na tuđim fotografijama i snimcima.

Autor objave zamolio je turiste i da ne koriste spikerfone na plaži, kao ni da ne puštaju muziku koju će slušati svi oko njih.

Svretlana izgubila dokumenta na Sitoniji Foto: Berk Özkan / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

- Privatnost, mir i međusobno poštovanje ne koštaju ništa, a svima znače mnogo - navodi se u objavi.

Nedugo zatim usledila je još jedna tema koja je izazvala buru reakcija, ovog puta zbog suncobrana.

- Kakva su vaša iskustva? Da li ste imali problem sa bezobzirnim kupačima na plaži koji rašire svoj suncobran pa umesto sebi da prave hladovinu oni je prave vama koji želite da se sunčate, a nalazite se dva, tri metra dalje od njih? - glasilo je pitanje koje je pokrenulo žustru raspravu.

Foto: Grčka info printscreen

Komentari su pokazali da su mišljenja potpuno podeljena.

- Jao, jao, sve smeta... Pa zakupite plažu samo za sebe ili zakačite konopac za sunce pa ga pomerajte po svojoj želji. Užas - napisao je jedan član grupe.

Drugi smatraju da je rešenje jednostavno:

- Birajte mesto gde idete na more i nećete imati taj problem.

Bilo je i šaljivih komentara:

- Još nisi iščupao suncobran i odneo im u vodu da ih ne gađa sunčanica?

Ipak, pojedini su ukazali na problem koji može biti mnogo ozbiljniji od neželjene hladovine.

- Hlad mi ne smeta, ali da svake godine lovimo tuđe suncobrane koji kao koplja lete dok duva vetar, a vlasnici se bezbrižno kupaju i boli ih uvo da li će u nekog da se zabije, to mi nije u redu. Jedne godine smo imali situaciju da je suncobran pao tik do ležaljke gde je bila beba, samo su je refleksi odraslih spasili teže povrede - navodi se u jednom od komentara.