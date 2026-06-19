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Grčka je godinama unazad jedna od omiljenih zemalja za letovanje naših građana i na početku sezone već su se stvorile velike gužve na graničnim prelazima. Ono što je bitno za sve turiste da znaju koji putuju kolima do letovališta je da im je osim standardne opreme za prvu pomoć u kolima za vožnju po Srbiji, pre puta za Grčku neophodno je nabaviti i protivpožarni aparat.

U nastavku teksta donosimo vam detaljan spisak opreme koju po zakonu morate imati ukoliko krećete na put jer ukoliko nemate možete platiti kaznu.

Grčka saobraćajna policija redovno sprovodi kontrole na putevima, posebno u popularnim turističkim oblastima i u blizini trajektnih luka, i bez oklevanja izriče kazne za nedostatak obavezne opreme.

Zakon propisuje da svaki vozač mora da ima bar jedan reflektujući prsluk u vozilu koji treba da bude odložen u kabini, a ne u gepeku. Vozač mora da ga obuče prilikom izlaska iz auta na putu, a posebno noću. Drugi na spisku obavezne opreme je sigurnosni trougao koji se koristi za obeležavanje zaustavljenog vozila u slučaju kvara, sudara ili bilo kog drugog hitnog zaustavljanja, kako bi se upozorili ostali učesnici u saobraćaju na potencijalnu opasnost.

Foto: RINA

Ono je j obavezno imati u autu, a mnogi turisti često zaboravljaju je protivpožarni aparat i za putnička vozila je najčešće dovoljan jedan sa suvim prahom zapremine jedan kilogram.

Obavezna oprema u Grčkoj Reflektujući prsluk

Sigurnosni trougao

Protivpožarni aparat

Prva pomoć

Rezervni točak

Komplet za popravku gume

Pre puta je važno proveriti da li je oštećen, da li ima odgovarajući oznaku kvaliteta jer u slučaju požara neispravan aparat može ugroziti bezbednost putnika i auta.

Prva pomoć je takođe zakonom obavezna stavka koju mora imati svako vozilo. Treba da sadrži osnovni medicinski materijal za pružanje prve pomoći.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Sadržaj prve pomoći sterilne gaze i zavoje

antiseptičke maramice ili rastvore

lepljivu traku

makaze i pincetu

rukavice za jednokratnu upotrebu

izotermalno (termo) ćebe