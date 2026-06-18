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Letnja sezona je u punom jeku, a mnogi naši turisti već pakuju kofere za odmor u Grčkoj. Tradicionalno, najveći broj naših građana do omiljenih letovališta stiže automobilom, što im omogućava da bez mnogo razmišljanja ponesu sve što im je potrebno od frižidera za plažu, preko sklopivih stolica, pa do suncobrana. Ipak, sve je više onih koji se zbog udaljenijih destinacija odlučuju za avion, pa se pred put često javljaju nedoumice šta sme, a šta ne sme da se nađe u prtljagu.

Jedno takvo pitanje osvanulo je u Fejsbuk grupi "Grčka info“, gde je buduća putnica zatražila savet od iskusnijih turista.

- Pozdrav svima! Idemo na Kefaloniju u julu, avionom. Nikada nismo putovali avionom pa me zanima informacija vezana za nošenje suncobrana? Da li je dozvoljeno i kakva su iskustva, može li da stane u kofer? Takođe, zanimaju me cene ležaljki na samom ostrvu. Hvala unapred! - napisala je ona.

Njena objava vrlo brzo privukla je pažnju članova grupe, a usledili su brojni komentari, od korisnih saveta do onih nešto oštrijih.

Jedan korisnik je poručio:

- Ako nemate osam evra da kupite suncobran nemojte ni ići na more. Mi kupimo i ostavimo u smeštaju. A idemo busom! Čuj suncobran u avion.

Turistkinja pitala da li sme da spakuje suncobran u kofer za avion pa izazvala lavinu komentara Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Drugi član grupe dao je mnogo konkretniji odgovor:

- Naravno da može, mada do sada nikada nisam sreo nikoga ko bi nosio suncobran i predao ga u prtljagu.

Treći komentar doneo je i informacije sa terena:

- Suncobran se može naći od osam do 20, evra a postoji mogućnost da ćete i naći ostavljen od prethodne smene. Trenutno sam na Lefkadi, sutra je smena i večeras je desetak suncobrana bilo ostavljeno na plaži. Ljudi kupe, a ne mogu ga odneti autobusom pa ostave.

Sve više Srba leti avionom na grčka ostrva

Dok se sever Grčke i dalje najčešće posećuje automobilom zbog relativno kratkog puta, poslednjih godina raste interesovanje za ostrva poput Kefalonije, Krita, Rodosa, Krfa i Zakintosa, do kojih se najbrže stiže avionom.

Foto: Shutterstock

Upravo zbog toga mnogi prvi putnici nailaze na nedoumice oko pakovanja. Ono što bez problema stane u gepek automobila ne mora nužno biti praktično za avionski prevoz. Suncobran, na primer, uglavnom može da se preveze u čekiranom prtljagu ukoliko dimenzije dozvoljavaju, ali se većina putnika ipak odlučuje da ga kupi na destinaciji, naročito zato što su cene relativno pristupačne.

Kada je reč o ležaljkama na grčkim plažama, cene variraju od mesta do mesta. Na pojedinim plažama dovoljan je minimum potrošnje u plažnom baru, dok se na popularnijim lokacijama komplet ležaljki i suncobrana dodatno naplaćuje.

Šta sme da se spakuje u kofer za avion?

Mnogi putnici, posebno oni koji prvi put lete, nisu sigurni šta mogu da spakuju u ručni, a šta u čekirani prtljag.

Šta je dozvoljeno spakovati u kofere za avion Foto: EPA/ Michael Reynolds

U ručnom prtljagu uglavnom su dozvoljeni: odeća i lične stvari

mobilni telefon, laptop i druga elektronika

punjači i kablovi

dokumenta i novac

kozmetika i tečnosti u pakovanjima do 100 ml, smeštene u providnu kesu

lekovi za ličnu upotrebu U čekiranom prtljagu mogu se spakovati: veće količine kozmetike

krema za sunčanje

peškiri

obuća i garderoba

oprema za plažu

sklopivi suncobran ukoliko odgovara dimenzijama i pravilima avio-kompanije U avion nije dozvoljeno unositi: oštre predmete poput velikih noževa

zapaljive materije

eksplozivne i opasne supstance

tečnosti u pakovanjima većim od 100 ml u ručnom prtljagu

predmete koji mogu ugroziti bezbednost putnika i posade