- Imamo ovde trudnicu, čekamo treće dete. Imamo borca sa Košara, koji mi je poklonio svoj roman. Imamo udruženje Roma, udruženje koje pruža usluge u zajednici. Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom. I naravno domaćini, srpski ratnik, petočlana porodica - rekla je ministarka.

- Pa naš je zadatak da nam sva deca mirno spavaju. Današnji susret koristimo pre svega kako bismo čuli vas. Došli smo da vas saslušamo, da vidimo da li nešto možemo da pomognemo. Smatramo da su upravo dvorišta mesta života, okupljanja, radosti, novih početaka, i naših temelja. I zahvaljujem porodici Veledinović što je otvorila vrata svoga doma da vas sve ugosti ovde i da u jednoj domaćinskoj i prijatnoj atmosferi razgovaramo otvoreno o svemu.