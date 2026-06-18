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Pripadnici Vojske Srbije učestvuju na vežbi helikopterskih jedinica „THRACIAN BLADE 2026“, koja se, u organizaciji Međunarodnog helikopterskog centra za obuku, održava u rejonu aerodroma „Krumovo“ kod Plovdiva u Bugarskoj.

Cilj vežbovnih aktivnosti je unapređenje osposobljenosti vazduhoplovnih snaga zemalja učesnica za planiranje i izvođenje združenih multinacionalnih helikopterskih operacija.

Pripadnici Vojske Srbije na vežbi učestvuju sa po jednim helikopterom H-145 i Mi-35. Tokom dvonedeljnih aktivnosti uvežbavali su maršrutno letenje, helikopterski transport, desantiranje ljudstva i sredstava, helikopterske operacije u urbanoj sredini, borbeno traganje i spasavanje, pružanje neposredne vazdušne podrške kopnenim jedinicama, pratnju i zaštitu konvoja, kao i manevre i postupke prilikom dejstva neprijateljske lovačke avijacije i jedinica za protivvazduhoplovna dejstva.

Završnim segmentima vežbe danas je prisustvovao komandant Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general-major Brane Krnjajić. Zajedno sa predstavnicima oružanih snaga država učesnica i organizatorima vežbe, bio je u prilici da prati bojeva gađanja i raketiranje ciljeva na zemlji, kojom prilikom su helikopterske posade demonstrirale osposobljenost za preciznu i efikasnu vatrenu podršku snagama u operacijama.

Učešćem u radu Međunarodnog helikopterskog centra za obuku — čiji je osnivač, uz još 13 članica Evropske unije i partnerskih država, i Republika Srbija — kao i u vežbama pod njegovim okriljem, unapređuje se osposobljenost helikopterskih jedinica Vojske Srbije za angažovanje u operacijama u savremenom operativnom okruženju i istovremeno potvrđuje opredeljenost naše države za saradnju i za očuvanje mira i stabilnosti.