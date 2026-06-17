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Meštani Goveđaka kod Sjenice, koji već više od mesec dana blokiraju deponiju, danas su se ponovo okupili ispred ovog lokaliteta kako bi sprečili ulazak kamiona i odlaganje otpada. Oni ističu da žele da se zaustavi dalje korišćenje deponije dok se ne pronađe trajno rešenje za, kako navode, dugogodišnji problem koji opterećuje njihovu zajednicu, prenosi RTV Novi Pazar.

Okupljeni građani poručuju da neće odustati od svojih zahteva dok se ne reši pitanje upravljanja otpadom i ne obezbedi sistemsko i održivo rešenje za ovaj problem koji, prema njihovim tvrdnjama, traje godinama i negativno utiče na život meštana.

1/13 Vidi galeriju BLokada zbog deponije u Goveđaku kod Sjenice Foto: RINA

Situacija ispred depinije Goveđak kod Sjenice tokom čitavog dana je na vici incidenta, a na licu mesta su i jake snage policije koje obezbeđuju prostor. Nekoliko desetina meštana blokiralo je deponiju, za koju je postignut dogovor da se na nju više smeće ne odlaže. Međutim, danas je opet pokušano da se na nju odloži otpad što je dovelo do eskalacije, prenosi RINA.

- Došlo je dosta ljudi da nas uplaši, ali mi ne odustajemo i nemamo nameru da se sklanjamo. Čak su pokušali da mašinama razvale ulaz, ali nismo to dopustili. Postigli smo dogovor, ali nisu ga ispoštovali. Tu je danas policija koja sprečava da dođe do većeg incidenta i fizičkog obračuna, kaže za RINU jedan od meštana Slađan Nedović.

Usled velikog broja kamiona, ali i vozila magistralni put Sjenica - Nova Varoš je potpuno blokiran.

Ranije danas pojavila se i informacija da je opština Sjenica usled problema sa odlaganjem otpada na svojoj teritoriji proglasila vanrednu situaciju, ali to još uvek nije potvrđeno iz vrha opštine.

01:33 Meštani telima brane da uđu mašine, jake snage policije na licu mesta a saobraćaj potpuno blokiran Izvor: RINA

Poslednjih dana ova opština preplavljena je smećem i ovo je jedan od najvećih ekoloških problema u ovom delu Srbije.

Građani Sjenice, ali i drugih opština u okruženju, godinama se suočavaju sa problemom nesanitarne deponije. Deponija Govećak u funkciji je duže od 15 godina, a na nju se dovozi oko 16 tona otpada dnevno.