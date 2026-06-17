Slušaj vest

Ministar turizma i omladine Srbije Husein Memić uručio je danas nove dvojezične turističke legitimacije za 189 turističkih vodiča i 65 turističkih pratilaca koji su uspešno položili stručni ispit.

- Ovo je važan korak u unapređenju sistema rada i podizanju kvaliteta usluga u turističkom sektoru, posebno u susret Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027, koja će biti održana za manje od godinu dana - naveo je Memić na Instargamu i dodao da očekuje da do kraja godine bude završena digitalna platforma koja će omogućiti direktno povezivanje turističkih vodiča sa turistima i organizatorima putovanja.

- Svi licencirani vodiči biće predstavljeni na jednom mestu, bez posrednika. Svi koji dolaze u Srbiju, kao i oni koji se bave receptivnim turizmom, moći će direktno da pronađu i angažuju vodiče putem platforme. Platforma će sadržati kratke biografije vodiča, a poseban akcenat biće stavljen na promociju lokalnih turističkih potencijala kroz angažovanje vodiča iz sredina iz kojih dolaze - rekao je Memić.

On je istakao da je važno da turista koji dođe u Srbiju može odmah da pronađe turističkog vodiča iz tog kraja i da niko ne može bolje da promoviše destinaciju od vodiča koji poznaje lokalne običaje.