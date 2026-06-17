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Vukašin Srećković, učenik OŠ "Đura Jakšić" na Kanarevom brdu, nestao je danas oko 10.30 časova nakon polaganja male mature.

- Nije se vratio kući posle prijemnog, obaveštena je policija. Molimo vas ko je u mogućnosti da pokušamo da ga potražimo, dok nije pao mrak ili ako bilo ko ima informaciju gde bi mogao da bude - navodi porodica u apelu.



Vukašin je na sebi imao plavu majicu, crnu trenerku i crne patike. Dečak je visok oko 175 centimetara, težak oko 80 kilograma.

Foto: Printscreen/Instagram/serbialive_beograd

Mole se svi koji imaju neku informaciju da se jave.

Obaveštena je policija i Centar za socijalni rad.