Slušaj vest

Vukašin Srećković, učenik OŠ "Đura Jakšić" na Kanarevom brdu, nestao je danas oko 10.30 časova nakon polaganja male mature. 

- Nije se vratio kući posle prijemnog, obaveštena je policija. Molimo vas ko je u mogućnosti da pokušamo da ga potražimo, dok nije pao mrak ili ako bilo ko ima informaciju gde bi mogao da bude - navodi porodica u apelu. 

Vukašin je na sebi imao plavu majicu, crnu trenerku i crne patike. Dečak je visok oko 175 centimetara, težak oko 80 kilograma.

WhatsApp Image 2026-06-17 at 19.49.57 (1).jpeg
Foto: Printscreen/Instagram/serbialive_beograd

Mole se svi koji imaju neku informaciju da se jave. 

Obaveštena je policija i Centar za socijalni rad.

Kurir.rs

Ne propustiteHrvatskaNESTAO DEČAK (13) U ZAGREBU! Stejepana nema ga od sinoć, traži ga porodica i policija
Stjepan Mijačević
Bosna i HercegovinaTRAGIČAN KRAJ POTRAGE NA DRINI! Pronađeno telo dečaka za kojim se tragalo osam dana!
MALI ZVORNIK - Drina.JPG
PlanetaMALENI ALEKSANDAR (5) PROVEO NOĆ U ŠUMI! Nestali dečak pronađen posle 48 sati, otac kroz suze o tome šta mu je rekao: Scena iz helikoptera LEDI KRV! (VIDEO)
Screenshot 2026-05-13 170851.jpg
Društvo"KAD SU REKLI IMENA, POČELA SAM DA SE TRESEM" Ovako je kondukterka opisala kako je pronašla nestale tinejdžere: Postavila im 2 pitanja, ali nije dobila odgovor
Dunja Necić