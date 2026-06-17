U Beogradu je nestao učenik OŠ "Đura Jakšić" Vukašin Srećković nakon polaganja male mature. Porodica i policija tragaju za dečakom, a mole se građani za informacije
Apel
NESTAO DEČAK (14) U BEOGRADU POSLE MALE MATURE! Vukašin izašao iz škole, kada mu se gubi trag, porodica u očaju: "Molimo za pomoć, obaveštena policija" (FOTO)
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Vukašin Srećković, učenik OŠ "Đura Jakšić" na Kanarevom brdu, nestao je danas oko 10.30 časova nakon polaganja male mature.
- Nije se vratio kući posle prijemnog, obaveštena je policija. Molimo vas ko je u mogućnosti da pokušamo da ga potražimo, dok nije pao mrak ili ako bilo ko ima informaciju gde bi mogao da bude - navodi porodica u apelu.
Vukašin je na sebi imao plavu majicu, crnu trenerku i crne patike. Dečak je visok oko 175 centimetara, težak oko 80 kilograma.
Foto: Printscreen/Instagram/serbialive_beograd
Mole se svi koji imaju neku informaciju da se jave.
Obaveštena je policija i Centar za socijalni rad.
Kurir.rs
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