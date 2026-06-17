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U Solunu je održana prezentacija tematskih letnjih kampova za decu iz dijaspore i regiona, koji se održavaju u Srbiji u organizaciji Kabineta ministra bez portfelja Đorđa Milićevića. Reč je o programima koji decu srpskog porekla iz rasejanja povezuju sa maticom, srpskim jezikom, kulturom, istorijom i tradicijom.

Pored ministra bez portfelja zaduženog da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđa Milićevića, prezentaciji su prisustvovali i iguman Svetog manastira Hilandara otac Metodije, ambasador Republike Srbije u Republici Grčkoj Nikola Nedeljković, generalna konzulka Republike Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović, predstavnici Republike Srpske, predstavnici srpskih udruženja u Grčkoj i srpske zajednice, kao i predstavnici Grada Kruševca.

Ministar Milićević je poručio da su tematski letnji kampovi važan i trajan oblik saradnje matice i dijaspore u interesu dece i budućnosti srpskog naroda.

Foto: Dušan Veljović

- Došli smo u Solun da našim ljudima predstavimo ono što Srbija radi za decu iz dijaspore. Grčka ima more, sunce i sve što deca mogu da požele tokom leta, ali je za nas od posebne važnosti to što ovde postoji želja da deca dođu u Srbiju, da upoznaju svoju maticu, svoje vršnjake, jezik, istoriju, kulturu i tradiciju. Kada dete iz dijaspore oseti da je Srbija njegova kuća, uradili smo veliki posao za budućnost našeg naroda - rekao je Milićević.

Milićević je istakao da su tematski letnji kampovi postali prepoznatljiv most između Srbije i našeg naroda u rasejanju.

- Ovi kampovi nisu samo boravak u Srbiji. Oni su ulaganje u jezik, identitet, kulturu, istoriju i osećaj pripadnosti. Tamo gde su naša deca, tamo mora biti i Srbija — kroz podršku, pažnju i konkretne programe - naglasio je ministar.

Posebno je istaknut značaj Srpske dopunske škole "Sveti Sava" u Solunu, čiji je rad podržao Sveti manastir Hilandar, a kojoj je u prethodnom periodu podršku pružao i Kabinet ministra Milićevića.

1/9 Vidi galeriju Ministar Milićević u Solunu Foto: Dušan Veljović

Tom prilikom, ambasador Republike Srbije u Republici Grčkoj Nikola Nedeljković, kao izaslanik predsednika Republike Srbije, zajedno sa ministrom Milićevićem, uručio je igumanu Svete carske srpske lavre manastira Hilandara, visokoprepodobnom arhimandritu Metodiju, Sretenjski orden prvog stepena.

Ministar Milićević zahvalio je igumanu Metodiju, Ambasadi Republike Srbije u Republici Grčkoj, Generalnom konzulatu Republike Srbije u Solunu, srpskim udruženjima i svim ljudima koji rade na očuvanju srpskog jezika i identiteta među decom u Grčkoj.

- Hilandar je jedan od najvažnijih duhovnih i istorijskih stubova srpskog naroda. Zato je posebno važno što upravo ovde, u Solunu, zajedno govorimo o deci, jeziku, tradiciji i vezi sa Srbijom. Želim posebno da istaknem i značaj aktivnosti Dobrotvorne organizacije Svetog manastira Hilandara "Teofilos", koja svojim obrazovnim, kulturnim i humanitarnim radom daje veliki doprinos očuvanju srpskog jezika, vere, tradicije i identiteta među našim narodom u Grčkoj. Saradnja institucija Republike Srbije, Republike Srpske, Svetog manastira Hilandara i srpske zajednice u Grčkoj pokazuje da, kada radimo zajedno, možemo mnogo da učinimo za našu decu i za budućnost našeg naroda - zaključio je ministar Milićević.