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U Institutu za transfuziju krvi Srbije pokrenuta je kampanja pod nazivom "Ovog leta ostavi trag koji traje", sa ciljem da podstakne građane da tokom letnjih meseci daju krv i doprinesu očuvanju stabilnih zaliha. Kako su upravo u ovom periodu rezerve tradicionalno najmanje, akcija ima poseban značaj za funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Kampanja se sprovodi u više gradova širom Srbije kroz organizovane akcije u transfuziološkim službama i angažovanje mobilnih ekipa na terenu, a trajaće do 31. avgusta.

Više informacija, za emisiju "Redakcija", otkrio je Nemanja Džodić - Institut za transfuziju krvi.

- Što se tiče stanja zaliha, trenutno se nalazimo na dvodnevnom nivou. Krvne grupe koje nam trenutno nedostaju su A pozitivna, A negativna, nulta pozitivna, nulta negativna, B negativna i AB negativna. Zalihe B pozitivne i AB pozitivne krvne grupe za sada su stabilne. Ovim putem upućujemo poziv svim dobrovoljnim davaocima krvi, posebno onima koji pripadaju navedenim krvnim grupama, da se u narednim danima odazovu u što većem broju kako bismo održali stabilne rezerve i obezbedili kontinuirano snabdevanje zdravstvenog sistema - rekao je Džodić.

Nemanja Džodić - Institut za transfuziju krvi Foto: Kurir Televizija

Letnja kampanja širom Srbije sa ciljem očuvanja zaliha krvi

Kako je naveo, u okviru tradicionalne letnje akcije dobrovoljnog davanja krvi, planirane su brojne aktivnosti i uključivanje građana širom zemlje, uz posebno priznanje za doprinos humanosti koje će biti dodeljeno na kraju godine.

- Kada je reč o našoj 22. letnjoj kampanji, ona je počela 15. juna i trajaće do 31. avgusta. Sprovodiće se u više od 40 opština i gradova, kroz više od 350 organizovanih akcija u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, kao i kroz aktivnosti naših mobilnih ekipa na terenu. I ove godine biće dodeljena plaketa "Šampion solidarnosti", koja će tradicionalno biti uručena na novogodišnjem prijemu kao priznanje građanima za njihov doprinos dobrovoljnom davalaštvu krvi - kaže on.

Dalje ističe da je tokom letnjih meseci posebno važno održati stabilne zalihe krvi kako bi zdravstveni sistem mogao nesmetano da funkcioniše, zbog čega je upućen poziv građanima da se uključe u akciju dobrovoljnog davanja krvi.

- Za potrebe koje Institut za transfuziju krvi Srbije pokriva - uključujući Klinički centar Srbije, bolnice u Beogradu i opšte bolnice na teritoriji za koju smo nadležni - neophodno je prikupiti najmanje 300 jedinica krvi dnevno. To znači da je tokom radne nedelje potrebno obezbediti između 1.500 i 2.000 jedinica krvi. Ulazimo u period godine kada su rezerve tradicionalno pod najvećim pritiskom, zbog čega još jednom pozivamo građane da izdvoje svega pola sata svog vremena i daju krv. Jedna jedinica krvi može pomoći u spasavanju čak tri života. Moto ovogodišnje kampanje glasi: "Ovog leta ostavi trag koji traje" - daj krv, spasi život - za emisiju "Redakcija", objasnio je Džodić.

01:59 Zalihe krvi na dvodnevnom nivou! Oglasio se Institut za Kurir i uputio HITAN apel građanima: "Ovih krvnih grupa nedostaje najviše" Izvor: Kurir televizija

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