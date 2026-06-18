Dečak (14) koji je nestao na Kanarevom brdu pronađen je zahvaljujući roditeljima koji su pokrenuli potragu pre mraka
Društvo
Pronađen dečak (14) sa Kanarevog brda koji je juče nestao
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Dečak (14) koji je juče u poslepodnevnim časovima nestao na Kanarevom brdu, pronađen je.
Dečak se nije vratio kući nakon što je polagao treći test male mature.
Roditelji su krenuli u potragu pre mraka i molili za pomoć, a na sreću to je urodilo plodom i dete je pronađno.
Kurir.rs/ Telegraf.rs
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