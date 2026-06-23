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Sa početkom glavnog talasa letnjih odmora, na putevima ka turističkim destinacijama očekuju se pojačan saobraćaj i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić upozorava da bi zbog novog sistema evidentiranja putnika u Evropskoj uniji čekanja na granicama mogla da budu duža nego ranijih godina i ističe značaj putnog osiguranja. Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović naglašava da višesatno čekanje u kolonama povećava rizik u saobraćaju i savetuje vozačima da na duža putovanja kreću odmorni i, kad god je moguće, tokom dana.

Početak letnje turističke sezone donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima i duža zadržavanja na graničnim prelazima, posebno na pravcima ka omiljenim turističkim destinacijama. Pred put, pored važećih ličnih dokumenata, važno je proveriti i svu neophodnu dokumentaciju za ulazak u zemlju odredišta, kao i ispravnost vozila. Istovremeno, sve je aktuelnije pitanje putnog osiguranja.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić kaže da će zadržavanja na granici biti duža nego prethodnih godina, iako su srpski turisti i ranije satima čekali na prelazima tokom letnje sezone.

- Jednostavno, granični prelazi nisu tehnički osposobljeni da izdrže toliki broj putnika sa novim sistemom evidentiranja pri ulasku u članice Evropske unije. Ono što je dobro, a što se sve češće dešava kada su velike gužve, carinske službe imaju mogućnost da suspenduju sistem, kao što je bio i biće slučaj u Grčkoj - ističe Seničić za RTS.

Foto: Kurir Televizija, Shutterstock

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović smatra da zadržavanje na graničnim prelazima nije samo neprijatnost, već i problem bezbednosti u saobraćaju.

- Kada vozač više sati čeka u koloni, tako umoran i nervozan, predstavlja pretnju i za bezbednost, kako za sebe, tako i za druge -navodi Okanović.

Govoreći o neophodnim dokumentima, podseća da je zeleni karton i dalje potreban za Severnu Makedoniju, dok Seničić napominje putno osiguranje kao skoro pa obaveznu stavku.

Zdravstveno osiguranje i vožnja po danu

Na pitanje šta pokriva zdravstveno osiguranje, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija naglašava da osnovni paket pokriva samo takozvano regularno putovanje.

- Sve ekstremne varijante kao što su skijanje, zatim skijanje na vodi i drugi ekstremni sportovi naplaćuju se kao dodatna premija, odnosno rizik - ocenjuje Seničić.

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja tvrdi da je bezbednije na put krenuti tokom dana, iako je svestan da takva vožnja podrazumeva i upravljanje vozilom po ekstremnoj vrućini.

- Lekari kažu da smo projektovani da funkcionišemo po danu. Vožnja noću se savetuje samo uvežbanim profesionalcima, ali treba imati u vidu da u to doba nema pomoći sa strane, dostupnih majstora i tako dalje - objašnjava Okanović.

Damir Okanović Foto: Kurir Televizija

Mladi vozači i najbolje doba za granicu

Okanović savetuje mlađim vozačima da ne testiraju granice svoje izdrživljosti za volanom.

- Neki će možda da pribegnu energetskim napicima ili kafama, što može da bude rešenje samo do prvog odmorišta. Uzgred, jedno je vožnja po gradu, a drugo na otvorenom putu. Distance su daleko duže, pa i vreme provedeno u vožnji - podvlači sagovornik.

Seničić ukazuje da su veće gužve na granicama predviđaju se oko takozvanih okruglih datuma, kao i tokom vikenda.

- Savetujem - iako je to teško proceniti – da vreme dolaska na granicu tempirate za popodnevne sate, eventualno tokom večeri, ne i noći. U tim periodima su, po pravilu, najmanje gužve - zaključuje Seničić.