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Sajber kriminalci danas, uz pomoć veštačke inteligencije, mogu da kreiraju ubedljive lažne poruke, pa čak i snimke sa kloniranim glasovima i likovima poznatih ličnosti. Zato je, ističu stručnjaci, najvažnije da građani zastanu, provere informaciju i ništa ne klikću ukoliko postoji i najmanja sumnja da je reč o prevari.

Nova nacionalna platforma "Sajber straža" već je dala prve rezultate u borbi protiv internet prevara. Zahvaljujući prijavi preko platforme, rasvetljen je slučaj u kojem je osumnjičeni, prema navodima istrage, lažnom prodajom klima-uređaja oštetio 35 građana za više od 2,2 miliona dinara.

Načelnik Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Vladimir Vujić ističe da je upravo ovaj slučaj prvi koji je efikasno rešen zahvaljujući novoj platformi.

- Dobili smo informaciju da se jedan domen registrovan u Srbiji koristi za prevarne radnje, pre svega za naručivanje klima-uređaja koji nikada nisu isporučeni. Odmah smo reagovali, aktivirali registar preko tužilaštva i domen je suspendovan, čime smo sprečili pojavu novih žrtava - rekao je Vujić.

Vladimir Vujić Foto: Privatna Arhiva

Prema njegovim rečima, "Sajber straža" značajno skraćuje put od prijave do postupanja nadležnih organa.

- Ranije je prijava prolazila kroz lokalnu policiju, tužilaštvo i više instanci pre nego što stigne do nas. Sada sve ide mnogo brže, jer i policija i tužilaštvo imaju direktan pristup platformi - naglasio je Vujić.

Upozorenje na aktuelnu Votsap prevaru

Na platformi je trenutno objavljeno i upozorenje na aktuelnu prevaru putem aplikacije Votsap.

- U toku je prevara gde se preuzimaju nalozi korisnika, a zatim se svim kontaktima šalju poruke sa zahtevom da uplate novac. Građanima savetujemo da uključe dvostepenu zaštitu, da ne šalju nikome kodove za aktivaciju naloga i da ne klikću na sumnjive linkove, čak i ako stižu od poznatih osoba - upozorio je Vujić.

Veštačka inteligencija olakšala posao prevarantima

Stručnjak za sajber bezbednost Radomir Marković ukazuje da su internet prevare danas mnogo brže i sofisticiranije nego ranije.

- To više ne rade samo pojedinci ili male hakerske grupe. Uz pomoć veštačke inteligencije i usluga koje se mogu kupiti na darknetu, sajber napadi su postali dostupni i ljudima koji nemaju programersko znanje - objasnio je Marković.

Dodaje da je razvoj takozvanih "dipfejk" tehnologija dodatno zakomplikovao prepoznavanje prevara.

- Došli smo do toga da je moguće napraviti snimak na kome neka javna ličnost svojim glasom i likom govori nešto što nikada nije rekla. Dipfejk je dostigao veoma visok nivo i sve ga je teže prepoznati - naglasio je Marković.

Tri koraka za prepoznavanje prevare

Marković smatra da je najvažnije da građani ne reaguju impulsivno.

- Voleo bih da građani usvoje tri jednostavna koraka. Prvo – pauza. U vremenu neprestanih notifikacija ljudi su zaboravili da zastanu i pažljivo pročitaju poruku i obrate pažnju. Drugo – kada je nešto hitno, budite dodatno oprezni. I treće – ako postoji bilo kakva sumnja, ne klikćite ništa i prijavite slučaj - poručio je Marković.

Foto: Shutterstock

Kako je objasnio, upravo brzo prijavljivanje omogućava da nadležni reaguju pre nego što prevara zahvati veći broj ljudi.

Registar prevarantskih domena kao dodatna zaštita

Vujić je naveo da je jedna od ključnih novina uvođenje registra prevarantskih domena.

- Kada građanin prijavi sumnjiv sajt, domen može biti označen kao prevarantski. Tada internet provajderi mogu u realnom vremenu da onemoguće pristup toj stranici i tako spreče da potencijalne žrtve uopšte dođu do lažnog sadržaja - objasnio je Vujić.

Dodao je da prijavu može podneti i član porodice u ime starije osobe ili nekoga ko nije dovoljno vičan korišćenju digitalnih servisa, dok će oštećeni kasnije, ukoliko bude potrebno, dati izjavu nadležnim organima.