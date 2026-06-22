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Dok police u apotekama pucaju od skupih preparata, na forumima i društvenim mrežama svedočimo povratku melemima i travkama koje su koristili naši stari.

Sve veći broj građana sumnja da moćna farmaceutska mafija svesno skriva jeftine i svima dostupne lekove kako bi održala profit. I to je postalo opšte mesto u mnogim raspravama.

Između narodnog uverenja i gorkog iskustva: Šta građani traže u alternativi?

Zagovornici teze o skrivenim lekovima ubeđeni su da se savremena farmacija bavi isključivo izbacivanjem na tržište lekova koji su namenjeni delovanju na posledice, a ne na uzroke bolesti, jer im zdrav čovek ne donosi zaradu. Iz tog razloga, narodna medicina u Srbiji doživljava neku vrstu renesanse.

Soda bikarboni pripisuju svakojaka lekovita dejstva Foto: Profimedia

U narodu je duboko uvreženo uverenje da medicinska soda bikarbona, kantarionovo ulje, divlji origano i obloge od komovice mogu da ublaže probleme za koje se nude dugotrajne i skupe terapije. Internetom kruže stotine ispovesti ljudi koji tvrde da su hronične bolesti stavili pod kontrolu zahvaljujući radikalnoj promeni ishrane i lečenju biljem. Za prosečnog čoveka, ove priče imaju težinu jer dolaze od komšija i poznanika.

Lekari prekidaju ćutanje: Zvanična medicina je jedini i glavni lek

Sa druge strane, stručna javnost i lekari sa ogromnom zabrinutošću gledaju na ovaj trend i šalju nikad jasniju poruku da su savremena medicina i naučno utemeljeni protokoli glavni, jedini i nezamenljivi stub lečenja svake bolesti.

Onkolozi, imunolozi i lekari opšte prakse redovno apeluju na pacijente da se ne igraju sa zdravljem. Naglašavaju da soda bikarbona ili čajevi ne mogu zameniti operacije, hemioterapiju, antibiotike ili kardiološke lekove.

Nemojte dozvoliti sebi da alternativnom medicinom dovedete sebe u kriticnu fazu Foto: Shutterstock

Eminentni domaći stručnjaci upozoravaju da je nekritičko okretanje alternativi i odlaganje odlaska specijalisti najčešći razlog zašto pacijenti stignu u bolnice tek kada bolest dođe u terminalnu fazu i kada je umnogome teže da se pruži pomoć koja će spasiti život. Ove pojave se opravdano kategorišu kao opasno nadrilekarstvo koje se širi preko interneta i bezobzirno koristi očaj i strah ljudi koji traže slamku spasa.