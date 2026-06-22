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Dok police u apotekama pucaju od skupih preparata, na forumima i društvenim mrežama svedočimo povratku melemima i travkama koje su koristili naši stari.

Sve veći broj građana sumnja da moćna farmaceutska mafija svesno skriva jeftine i svima dostupne lekove kako bi održala profit. I to je postalo opšte mesto u mnogim raspravama.

Između narodnog uverenja i gorkog iskustva: Šta građani traže u alternativi?

Zagovornici teze o skrivenim lekovima ubeđeni su da se savremena farmacija bavi isključivo izbacivanjem na tržište lekova koji su namenjeni delovanju na posledice, a ne na uzroke bolesti, jer im zdrav čovek ne donosi zaradu. Iz tog razloga, narodna medicina u Srbiji doživljava neku vrstu renesanse.

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Soda bikarboni pripisuju svakojaka lekovita dejstva Foto: Profimedia

U narodu je duboko uvreženo uverenje da medicinska soda bikarbona, kantarionovo ulje, divlji origano i obloge od komovice mogu da ublaže probleme za koje se nude dugotrajne i skupe terapije. Internetom kruže stotine ispovesti ljudi koji tvrde da su hronične bolesti stavili pod kontrolu zahvaljujući radikalnoj promeni ishrane i lečenju biljem. Za prosečnog čoveka, ove priče imaju težinu jer dolaze od komšija i poznanika.

Lekari prekidaju ćutanje: Zvanična medicina je jedini i glavni lek

Sa druge strane, stručna javnost i lekari sa ogromnom zabrinutošću gledaju na ovaj trend i šalju nikad jasniju poruku da su savremena medicina i naučno utemeljeni protokoli glavni, jedini i nezamenljivi stub lečenja svake bolesti.

Onkolozi, imunolozi i lekari opšte prakse redovno apeluju na pacijente da se ne igraju sa zdravljem. Naglašavaju da soda bikarbona ili čajevi ne mogu zameniti operacije, hemioterapiju, antibiotike ili kardiološke lekove.

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Nemojte dozvoliti sebi da alternativnom medicinom dovedete sebe u kriticnu fazu Foto: Shutterstock

Eminentni domaći stručnjaci upozoravaju da je nekritičko okretanje alternativi i odlaganje odlaska specijalisti najčešći razlog zašto pacijenti stignu u bolnice tek kada bolest dođe u terminalnu fazu i kada je umnogome teže da se pruži pomoć koja će spasiti život. Ove pojave se opravdano kategorišu kao opasno nadrilekarstvo koje se širi preko interneta i bezobzirno koristi očaj i strah ljudi koji traže slamku spasa.

Dokle god zvanični lekovi budu opterećivali kućni budžet, teorije zavere i priče o tajnama farmaceutske industrije ostaće neke od najvrelijih tema koje izazivaju žestoke debate i stotine sukobljenih komentara u svakoj prilici, posebice na društvenim mrežama.

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