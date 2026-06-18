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U Srbiji je pretprošle godine razvedeno 10.611 brakova, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, a u poslednjoj deceniji beleži se blagi rast razvoda. Podela imovine nakon razvoda često produbljuje sukobe, pa se postavlja pitanje mogu li se oni preduprediti predbračnim ugovorom, koja imovina se njime štiti i gde je takva praksa uobičajena.

Ljudi ulaze u brak uglavnom uvereni da se njima loš scenario ne može dogoditi, ali burni razvodi i sporenje po pitanju imovine nisu retkost.

Prema rečima advokatice Ane Selak, (pred)bračni ugovor može da zaštiti imovinu i žene i muškarca od komplikacija u slučaju razvoda.

- Ako ste potpisali bračni ugovor, nemate komplikacije koje mogu da izazovu čak i deceniju brakorazvodne parnice. Nažalost, iz moje prakse i prakse kolega s kojima sam razgovarala o tome, veoma malo smo potpisnici bračnih ugovora iako je to institut koji je predviđen Porodičnim zakonom iz 2005. godine. Nekako se više vodimo emocijom nego raciom, što je pogrešno budući da racio rešava situacije koje dovode do sudskih sporova - kaže Ana Selak.

Ana Selak, advokat Foto: Kurir Televizija

Među razlozima zbog kojih ne zaključujemo tzv. predbračni ugovor je i nepoznavanje tog pravnog instituta. Za razliku od naše zemlje u kojoj mnogi još imaju predrasude prema bračnom ugovoru i vide ga kao odraz nepoverenja prema budućem supružniku, u mnogim državama takav ugovor odavno je uobičajena praksa.

- Bračni ugovor se sklapa u onim kulturama koje su daleko odmakle i koje se koriste raciom. Zapadna Evropa prilično koristi ovaj institut i ne biste verovali koliko ga je detaljno regulisala. Primer za to je Francuska, koja čak na sudski način kontroliše šta je ono što supružnici mogu da zaključe. Oni čak i ne mogu da ga menjaju shodno sopstvenoj volji. Kod njih je to regulisano tako da od dana potpisivanja nema izmene u naredne dve godine, a čak i kada prođe rok od dve godine, oni onda mogu da ga menjaju, ali će sud da kaže da li je takva izmena u interesu porodice i da li će da dođe do izmena bračnog ugovora. To nam govori da smo daleko iza, da ima prostora za korišćenje onoga kako smo mi to trenutno definisali - objašnjava Selakova.

Prema njenim rečima, Porodičnim zakonom je definisano da budući i sadašnji supružnici mogu da regulišu imovinske odnose na budućoj i sadašnjoj imovini.

- To je prilično široko. I zaista ne vidim nijedan racionalan razlog da se ovaj institut ne koristi - kaže Selak.

(Pred)bračnim ugovorom mogu da se zaštite i imovina s kojom ulazimo u brak i ona koju ćemo tek sticati tokom braka.

- Zakon dozvoljava prilično široku temu kada govorimo o onome ko može da sastavi bračni ugovor i kada govorimo o onome šta može da uđe u bračni ugovor - kaže advokat Ana Selak.

Prema rečima advokatice Selak, u slučaju kada jednom od supružnika preminu roditelji i nasledi imovinu, ta imovina se ne smatra zajedničkom imovinom stečenom u braku, već je to posebna imovina tog supružnika.

Koliko je značajan predbračni ugovor Foto: rawf8/Shutterstock

Međutim, objašnjava ona, mi bračnim ugovorom možemo čak da promenimo karakter naše imovine.

- Mi tu imovinu koju smo nasledili od roditelja, bračnim ugovorom možemo da izvršimo konverziju te imovine i da ustanovimo da pri razvodu braka moja posebna imovina može da pripadne vama - naglašava Selakova.

Advokatica pojašnjava ukoliko smo s nekim zaključili ugovor o doživotnom izdržavanju pre ulaska u brak, kada ta osoba premine i nasledimo imovinu tokom braka, ta imovina se smatra zajedničkom, stečenom u braku.

- Zato što je ugovor o doživotnom izdržavanju teretan ugovor. Sve što steknemo radom tokom trajanja zajednice života je naša zajednička imovina, izuzev ukoliko nismo ugovorili da bude posebna imovina. Ono što je najčešća zabluda jeste, ono što ljudi najčešće ne znaju, da čak i naša zarada nije naša posebna imovina, nego je delimo na pola sa supružnikom. Ako nećete tako, zaključite bračni ugovor, prosto - zaključuje Ana Selak.

Našim zakonom bračna i vanbračna zajednica su izjednačene, a postoji i mogućnost zaključivanja odgovarajućeg ugovora ukoliko neko želi da zaštiti svoju imovinu.