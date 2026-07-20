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Katarina (25) i Milan (26) uspeli su da u roku od nekoliko sati organizuju venčanje u Las Vegasu koje je brzinom svetlosti obišlo internet. Njihova odluka potpuno je neočekivana, čak i za njih same, a evo kako je sve izgledalo iz njihove perspektive.

Katarina i Milan upoznali su se na studentskom programu Work and Travel, gde su radili u istom hotelu. Njihova veza započela je kao prijateljstvo, koje je ubrzo preraslo u nešto ozbiljnije.

Foto: Tik Tok Printscreen/katarina_macek

- Prvo smo bili najbolji prijatelji i od toga se sve rodilo. Prosto sam od samog početka znala da je to to - priznaje Katarina.

Odluka da se venčaju u Las Vegasu bila je potpuno spontana. Dok su uživali u doručku, počeli su razgovor o mogućnosti da iskoriste priliku i jedno drugom kažu "da" se dok su u Vegasu.

- Sedeli smo na doručku i počeli da pričamo o tome da treba da iskoristimo to što smo u Las Vegasu i venčamo se, obzirom da je tamo to lakše nego kod nas u Njujorku. Pa zašto ne bismo to i učinili?

Porodica ih je oduvek podsticala da se uzmu, ali Katarina i Milan planirali su da to učine za dve godine i da upriliče veću proslavu. Međutim, kada su obavili venčanje, odmah su javili roditeljima, koji su bili oduševljeni.

Foto: Tik Tok Printscreen/katarina_macek

- Nakon što smo isplanirali put, oni su sami krenuli da nam govore da treba da se venčamo tamo. Međutim, mi nismo razmišljali o tome, jer smo želeli veću ceremoniju. Javili smo im nakon što smo sve završili, i bili su oduševljeni - priča Katarina.

Video sa venčanja brzo je postao viralan na društvenim mrežama, a reakcije su uglavnom bile pozitivne. Katarina priznaje da je bilo i negativnih mišljenja, ali je to nije previše zabrinulo.

- Iskreno, 90 odsto komentara bilo je pozitivno, ali se naravno uvek nađe neko da prokomentariše nešto negativno. Ipak, priznajem da me ti komentari najviše zabave!

Dokument koji nedostaje

Naravno, nije sve prošlo bez komplikacija. Katarina i Milan su mislili da im nisu potrebni nikakvi posebni dokumenti, ali to nije bilo tako.

- Čim smo seli u kapelicu, tražili su nam nešto kao venčani list iz opštine. Bilo je 15h kad su nas poslali po papir, a opština se zatvarala u 16h. E, tu smo već bili u fazonu: "Šta smo ovo uradili, pogotovo ako ne stignemo na vreme!" - priča kroz smeh Katarina.

Na kraju, uspeli su da se venčaju, a njihova priča je postala pravi hit na internetu.