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- Lepe vesti iz Nemanjine! Vlada Republike Srbije usvojila je predlog zakona roditelj-negovatelj, koji će se uskoro naći pred narodnim poslanicima u Skupštini. Zahvaljujem svim učesnicima radne grupe, kolegama iz Ministarstva rada, ekspertima, ali pre svega najveću zahvalnost dugujemo roditeljima koji su se godinama borili da prokrče put ovoj ideji, zastupajući ne sebe, nego svoju decu i svoje najmilije - istakla je ministarka Stamenkovski.

Ona ističe da je ovo lepa vest za sve porodice u Srbiji, a pre svega za roditelje koji 24 sata neguju svoju dečicu, brinu o njima i staraju se da im obezbede lepo detinjstvo uprkos svim okolnostima.

- Verujem da će Srbija usvajanjem ovog zakona napraviti još jedan veliki korak ka našem konačnom cilju, da budemo zemlja po meri porodice - zaključila je ministarka.

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