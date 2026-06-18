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Letovanje u Grčkoj za grupu turista pretvorilo se u scenu kao iz holivudskih filmova, kada se pre nekoliko dana u Jonskom moru, na potezu između Lefkade i Paksosa, odigrao susret koji se doživljava jednom u životu!

Naime, putnici na jednom turističkom brodu imali su neverovatnu sreću da snime čak pet ogromnih kitova kako bezbrižno izranjaju iz vode.

Ovaj fascinantan snimak odmah je podeljen u popularnoj Fejsbuk grupi "Live from Greece", gde je izazvao lavinu komentara i opšte oduševljenje onih koji godinama letuju u ovom delu Grčke.

Pet kitova snimljeno kod Lefkade.
Foto: Fejsbuk Printscreen/Live from Greece

Prema navodima autora objave, putnici nisu samo videli kitove, već su uspeli i da čuju karakteristične zvuke koje ove životinje proizvode. Stručnjaci ističu da su takvi zvuci najčešće povezani sa međusobnom komunikacijom morskih sisara, navigacijom i pronalaženjem hrane.

Kako se navodi u opisu objave, reč je najverovatnije o ulješurama (Physeter macrocephalus), najvećim zubatim kitovima na svetu. Ova vrsta može da dostigne dužinu veću od 18 metara i težinu od preko 50 tona, a smatra se jednim od najimpresivnijih stanovnika svetskih mora.

Iako mnogi na prvi pogled pomisle da su ovako velike životinje opasne, stručnjaci naglašavaju da ulješure ne predstavljaju pretnju ljudima. Veći deo života provode na velikim dubinama, gde love uglavnom lignje i druge organizme, zbog čega su susreti sa njima na površini mora relativno retki i uvek izazivaju veliko interesovanje.

Grčka obala, posebno područje Jonskog mora uz takozvani Helenski rov, jedno je od najvažnijih staništa ulješura u čitavom Mediteranu. Ova duboka podmorska zona pruža idealne uslove za ishranu i boravak ovih morskih divova, pa se oni u grčkim vodama mogu videti tokom cele godine.

Međutim, naučnici upozoravaju da je populacija ulješura u Sredozemnom moru zabrinjavajuće mala. Procene govore da ih je ostalo između 150 i 190 jedinki, a njihov broj poslednjih godina opada. Kao najveće pretnje navode se gust brodski saobraćaj, sudari sa velikim plovilima, podvodna buka, zagađenje mora i sve izraženiji uticaj čoveka na morski ekosistem.

Upravo zato ovakvi prizori imaju poseban značaj. Osim što oduševljavaju turiste i ljubitelje prirode, oni podsećaju koliko su ove životinje retke i koliko je važno očuvati njihova staništa kako bi i buduće generacije imale priliku da ih vide u njihovom prirodnom okruženju.

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