Slušaj vest

Legendarni "kec", iliti popularna jugoslovenska "zastava 101", koja je početkom maja za deset dana prešla čak 7.000 kilometara od Beograda do Marbelje prodaje se na licitaciji, a novac od prodaje vozač, Beograđanin Miroslav Grdinić doniraće za lečenje 15-godišnjeg Viktora Miletića iz prestonice.

Licitacija je pokrenuta 15. juna i trajaće do 22. sa mogućim produžetkom do 24. Početna cena je 500 evra. Svi zainteresovani mogu licitirati na "Budući klasići - Aukcije"

- Stojandin će biti u subotu 20. i nedelju 21. izložen kod Kalenić pijace na Vračaru od devet do 14 sati gde će svi zainteresovani moći da ga pogledaju uživo. Naravno, ko želi mimo tog vremena može pozvati na kontakt telefon i lako se dogovoriti da se pogleda - kaže za Kurir Grdinić i dodaje:

Kec na licitaciji, a novac ide za lečenje Viktora Miletića Foto: Privatna arhiva

Pokloni za kupca

- Kupca očekuje poklon, pun gepek kućne hemije od sponzora i panoramski let avionom na aerodromu u Zrenjaninu, sve to kao vid postovanja prema kupcu. Sav novac od prodaje biće prosleđen Viktoru Miletiću (15) za lečenje u Hjustonu i apelujem na sve da pošalju samo jednu poruku 7 na 3800 cena poruke je simboličnih 200 dinara, a kafa u kafiću košta 250.

Podsetimo, ovaj hrabri vozač nedavno je za Kurir ispričao dogodovštine sa humanog puta na koji je krenuo 1. maja ovom vremešnom crvenom mašinom.

- Vodio me samo jedan cilj, pomoć malom Viktoru. Kad sam prelazio hrvatsku granicu, carinik me pitao kuda sam krenuo. Kad sam rekao da idem u Španiju, svi su počeli da se smeju. Samo su mi sa osmehom rekli: "Ajde ti, polako." Verovatno su mislili da nisam pri sebi - prisetio se za Kurir Miroslav.

Foto: Privatna arhiva

Pukao menjač, filmska krađa

I pored sumnji, vremešni "kec" je nastavio dalje. Dnevno je prelazio i po 1.000 kilometara, ali već je na polovini puta nastao prvi ozbiljan problem. Pukao je menjač i ostao bez pete brzine.

- Vozio sam sve vreme u četvrtoj. Najviše može da ide 100 na sat. Rekao sam sebi - idem dokle ide, pa ako stane, stao je. Ali nije me izdao. Jugoslavija je to pravila - kazao je kroz smeh.

U automobilu je nosio samo najosnovnije: garderobu, hranu, piće i grickalice, ali i kompletan alat za mali i veliki servis, spreman da kvarove rešava pored puta ako zatreba.

A trebalo je mnogo više od obične popravke. Na auto-putu u Španiji doživeo je filmsku krađu. Dok je stajao da bi zategao konopac na gepeku u kojem su bili rezervni točak, alat i balon s benzinom, pored njega je stao luksuzni BMW X4. Vozač mu je pokazivao na zadnji točak, kao da upozorava na kvar.

- Spustio sam se da pogledam šta nije u redu, a čovek je u tom trenutku ušao u "zastavu" i ukrao torbicu sa 1.500 evra i svim dokumentima. Seo sam u auto i krenuo za njim. Kad je video da ga pratim, izbacio je torbicu kroz prozor. Novac je zadržao, ali su dokumenta ostala. Hvala bogu da ih je vratio, jer bi bez njih problem bio mnogo veći - pričao je Grdinić.

Ni tu problemima nije bio kraj.

Noćio je u mestu blizu Barselone kod prijatelja, a po dolasku u Marbelju usledio je novi šok. Smestio se u apartman koji je preko Bukinga iznajmio s garažom, ali vrata nisu radila kada je stigao oko tri ujutru. Auto je ostavio na ulici i otišao da spava. Kada se probudio, "keca" nije bilo.

1/9 Vidi galeriju Miroslav Grdinić je prešao 7.000 km do Španije i sad prodaje "keca" da bi pomogao Viktoru Miletiću Foto: Privatana Arhiva

Odneo ga "pauk"

- Odneo ga je "pauk". Platio sam 250 evra da ga vratim. Potpuno nepredviđen trošak, ali "zastava" je tamo bila prava atrakcija. Ljudi su prilazili, slikali je, pitali šta je ovo i odakle je stiglo. Jedan čovek zaposlen na parkingu slikao se pored auta i preko veštačke inteligencije pokušavao da otkrije koja je to mašina - ponosno je rekao vozač.

Na putu je, ipak, najviše emocija izazivao susret s ljudima s Balkana.

- Ko god me sreo, trubio je, mahao, zaustavljao nas. Jedan čovek me čak pratio do pumpe samo da pita gde smo krenuli i da se slika pored auta.

Put do Španije koštao je oko 3.000 evra, ne računajući kasniju popravku menjača, koju je morao da uradi po povratku s humane misije.

Foto: Privatna arhiva

Prvobitni plan bio je još ambiciozniji - putovanje do Dubaija. Međutim, zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku ruta je promenjena.

- Ideja je bila da tri "zastave", crvena, plava i bela, kao srpska trobojka, krenu zajedno. Ali su dvojica prijatelja zbog finansijske situacije odustala, pa sam odlučio da sam idem ka Španiji.

Njegova misija se, međutim, ovim putovanjem ne završava. Sada planira da proda "keca" i sav novac od licitacije uplati za lečenje Viktora, kome je pre dve godine dijagnostikovan maligni tumor male karlice s metastatskim promenama.

Pomoć za Viktora Miletića Foto: Printscreen