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Letnja sezona u Crnoj Gori polako se zahuktava, a među najvernijim gostima i ove godine su Srbi koji tradicionalno odmor provode na crnogorskom primorju. Jedna od najpopularnijih destinacija već decenijama je Sutomore, koje i ovog leta privlači turiste pristupačnijim cenama u odnosu na pojedina druga letovališta na Jadranu.

U Fejsbuk grupi "Sutomore stan" pojavile su se fotografije cenovnika hrane i pića iz ovog primorskog mesta, pa budući gosti već sada mogu da steknu okvirnu sliku o tome koliko će ih koštati letovanje.

Kada je reč o smeštaju, Kurir je na platformi Buking pronašao apartmane već od 20 evra po noćenju, što Sutomore i dalje svrstava među povoljnije destinacije za porodični odmor.

Ni cene na plaži nisu drastično menjane u odnosu na prethodne godine. Komplet koji uključuje dve ležaljke i suncobran u prvom redu do mora košta 15 evra, dok se za ostale pozicije na plaži izdvaja 10 evra.

U restoranima se nude komplet obroci po cenama od 10 do 13 evra. Pileći komplet, koji uključuje pileću čorbu, bečku šniclu, pomfrit, zelenu salatu, tartar sos i hleb, košta 13 evra. Po istoj ceni dostupni su i kompleti sa pilećim batakom, svinjskim vratom ili ćuftama. Ljubitelji domaće kuhinje mogu da računaju na nešto niže cene, pa porcija pasulja, slatkog kupusa ili boranije košta 10 evra.

Sutomore je i dalje jeftina destinacija za letovanje Foto: dijaspora.online

Doručak je moguće pronaći već za četiri evra, a za taj novac dobija se obrok koji sadrži tri jaja, dve viršle i prilog.

Za one koji dolaze u paru, zanimljiva opcija je pileća plata za dve osobe, koja sadrži pileći file, batak, medaljone i pomfrit, a košta 12 evra.

Popularna ulična hrana i dalje je među najjeftinijim opcijama. Porcija pomfrita prodaje se za dva evra, girice koštaju 2,5 evra, dok su lignje 4,5 evra. Za porciju gambora potrebno je izdvojiti pet evra.

Kada je reč o piću, espresso i domaća kafa koštaju 1,5 evro, koliko je potrebno izdvojiti i za makijato. Kapućino se prodaje za 2,5 evra, late košta 2,3 evra, dok su nes kafa i kafa sa šlagom po 2,5 evra.

Flaširana voda košta od 1,5 evro, sokovi od 2,8 evra, dok se cena piva kreće od 2,8 do četiri evra. Čaša vina uglavnom košta oko četiri evra, dok se flaša može pronaći po cenama od 17 do 20 evra. Žestoka alkoholna pića kreću se od 1,5 do pet evra, u zavisnosti od vrste i lokala.

Mnogi Srbi letuju ovde Foto: Printscreen/Youtube

Prvi utisci sa početka sezone pokazuju da je Sutomore i ove godine zadržalo reputaciju jednog od pristupačnijih letovališta na crnogorskom primorju, zbog čega se očekuje veliki broj turista iz Srbije tokom predstojećih letnjih meseci, koji su, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, prijatno iznenađeni niskim cenama.