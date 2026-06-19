Devojka s Balkana radila na svadbi u Americi, pa se zgrozila na šta je to ličilo: Mladoženja pokazivao srednji prst, gosti sami plaćali piće, upala i policija
Venčanja na Balkanupoznata su po bogatoj trpezi, muzici uživo i veselju koje potraje i do ranih jutarnjih sati. Međutim, nije svuda tako.
Devojka sa Balkana, Filipa, koja je radila kao konobarica na svadbi u Sjedinjenim Američkim Državama, podelila je svoje iskustvo i pokazala koliko se ova veselja razlikuju.
Radeći na jednoj tamošnjoj svadbi, Filipa je imala priliku da zaviri iza kulisa i iz prve ruke vidi kako tamo izgleda proslava braka. Razlike su je, najblaže rečeno, šokirale.
Njeno iskustvo ogolilo je sve razlike između glamuroznih holivudskih predstava i surove, često bizarne realnosti američkih venčanja.
Sve je počelo od same pripreme. Dok se kod nas za dekoraciju angažuju agencije i troše hiljade evra, u Americi je to često posao za - konobare.
- Što se dekoracije tice, to je bio naš zadatak. Dan pre svadbe, mlada nam je donela ukrase naručene s Amazona. Svakog gosta je na tanjiru dočekala zahvalnica, u ovom slučaju to je bio mali sapun i meni za večeru - započeka je Filipa svoju priču na Tik Tok nalogu "fiiiiilipa".
Takođe, dekorisan je i poseban sto sa tortom i slikama mladenaca na kom su se ostavljali pokloni, bez obzira na to da li su u pitanju koverte sa novcem ili nešto drugo.
Dok su konobari u strogoj uniformi (bela košulja, crna kravata i crne pantalone) čekali goste, zvanice su počele da pristižu oko 16 časova. Međutim, umesto bogatog predjela na kakvo smo navikli, dočekao ih je takozvani daska sa sirom, krekerima i voćem, dok je osoblje kružilo prostorijom služeći "finger food" poput kineskih knedli (dumplingsa) i gjoza.
Mladoženja u gumenim čizmama pokazivao srednji prst!
Nakon ulaska mladenaca usledio je prvi ples, koji je Filipu prilično iznenadio.
- Mladoženja je plesao u gumenim čizmama i okolo pokazivao svima srednji prst! Nakon toga je bio govor roditelja i kumova - navodi ona.
Ipak, najveći šok za svakog sa Balkana usledio je kada se došlo do šanka.
- Stvar koja je meni najsmešnija su bila pića. Ona su besplatna do određene cifre. U ovom slučaju to je bilo 3.000 dolara, a kad se to prešiša, gosti moraju sami da plaćaju svoja pića!
Red za hranu kao u menzi
Kada je došao red na večeru, zaboravite na tradicionalne konobare koji donose oval pun roštilja i pečenja za vaš sto. U Americi se za hranu - čeka u redu!
- Nema posluživanja za stolom kao kod nas, nego svako ustane, stane u red i mi mu na tanjir stavljamo ono što želi. Na izbor su imali dinstanu govedinu (steak), burger, sendvič sa jastogom i testeninu.
Nakon skromne večere usledio je - ples, bacanje buketa i podvezice. Uživo muzike, naravno, nema - za atmosferu se pobrinuo Di Džej. A onda je usledilo ono "najbolje".
Opšti haos za kraj
Iako vlada mišljenje da su ovakvi incidenti rezervisani samo za balkanske prostore, finiš ove američke svadbe pokazao je suprotno.
- Za kraj ono najbolje - intervencija policije i hitne pomoći!Mladoženja je previše popio pa su čaše i šake letele na sve strane - iskrena je Filipa.
I dok je ovaj neslavni "holivudski film" doživeo potpuni krah, mlada konobarica je sa ove proslave izašla čiste računice.
- Uglavnom, svadba se završila već u 22 časa. Ja se ne bunim jer sam svojih 500 dolara dnevnice ionako dobila, a mladencima želim što više sreće i da im brak traje duže od svadbe - zaključila je Filipa.
Njena priča izazvala je brojne reakcije ljudi sa naših prostora koji su mahom bili iznenađeni skromnošću svadve, ali i ponašanjem mladoženje.
"Ma, mi smo gospoda naspram ovih!", "A onda smo kao mi nekulturni seljaci. Kad pogledm ovaj cirkus od svadbe, one naše do 5 ujutro su Božji blagoslov", "Zamisli mladoženja pokazuje srednji prst gostma. Totalno nevaspitanje!", komentarisali su ljudi sa Balkana.