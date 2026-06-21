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Poslednjih nedelja sve veći broj građana, posebno dece i starijih osoba, žali se na simptome akutnih stomačnih infekcija koje se manifestuju prolivom, povraćanjem, povišenom temperaturom i opštom malaksalošću. S druge strane neki imaju i upaljeno grlo, otečene limfne žlezde, curenje nosa, malaksalost i uporan kašalj, ali bez povišene temperature.

Lekari upozoravaju da su među najčešćim uzročnicima ovakvih tegoba rotavirusi i adenovirusi, virusi koji se lako prenose i mogu izazvati značajne zdravstvene probleme, naročito kod osetljivih grupa stanovništva.

Rotavirus i adenovirus najčešće se prenose takozvanim fekalno-oralnim putem, odnosno preko kontaminiranih ruku, predmeta, hrane i vode. Zbog toga se infekcije često javljaju u kolektivima poput vrtića, škola, domova za stare i zdravstvenih ustanova.

Stručnjaci ističu da se virusi veoma lako šire među članovima porodice, pa nije neuobičajeno da nakon obolelog deteta simptome razviju i roditelji, bake i deke.

Simptomi rotavirusne infekcije

Rotavirus je jedan od najčešćih uzročnika teških proliva kod dece, ali može da pogodi i odrasle osobe. Simptomi se obično javljaju naglo i uključuju:

Glavni simptom rota virusa je dijareja Foto: Shutterstock

učestali vodenasti proliv,

povraćanje,

povišenu telesnu temperaturu,

bolove i grčeve u stomaku,

gubitak apetita,

izraženu malaksalost.

Najveća opasnost kod rotavirusne infekcije jeste dehidratacija, odnosno gubitak tečnosti i elektrolita usled proliva i povraćanja. Kod male dece i starijih osoba dehidratacija može nastupiti veoma brzo.

Kako se ispoljava adenovirus?

Adenovirusi mogu izazvati različite vrste infekcija, a kod pojedinih tipova dominiraju stomačne tegobe. Simptomi često uključuju:

proliv,

mučninu i povraćanje,

povišenu temperaturu,

bolove u stomaku,

opštu slabost.

Za razliku od rotavirusa, adenovirus često može biti praćen i respiratornim simptomima kao što su:

curenje nosa,

kašalj,

bol u grlu,

upala očiju (konjunktivitis).

Kod nekih pacijenata stomačni i respiratorni simptomi javljaju se istovremeno.

Foto: Shutterstock

Kada je potrebno javiti se lekaru?

Lekarska pomoć neophodna je ukoliko se pojave znaci dehidratacije:

suva usta i jezik,

smanjeno mokrenje,

vrtoglavica,

izražena pospanost,

upale oči,

ubrzan rad srca.

Poseban oprez savetuje se kod dece mlađe od pet godina, starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Kako se leče ove infekcije?

Za rotavirus i adenovirus ne postoji specifična antivirusna terapija koja se rutinski primenjuje kod većine pacijenata. Lečenje je uglavnom simptomatsko i podrazumeva:

nadoknadu izgubljene tečnosti i elektrolita,

unos dovoljne količine vode, čajeva i oralnih rehidratacionih rastvora,

laganu ishranu,

mirovanje.

Antibiotici ne deluju na viruse i ne treba ih koristiti bez preporuke lekara.

Stručnjaci savetuju da se tokom bolesti izbegavaju teška i masna hrana, gazirani napici i alkohol, dok se oporavak najčešće očekuje u roku od nekoliko dana do nedelju dana.

Prevencija je najvažnija

Redovno pranje ruku, održavanje higijene površina i izbegavanje bliskog kontakta sa obolelim osobama predstavljaju najefikasnije mere zaštite. Roditeljima se posebno savetuje da decu sa simptomima proliva i povraćanja ne šalju u kolektiv dok se potpuno ne oporave.