Grlo upaljeno, otečene limfne žlezde, dijareja i povraćanje! Ljudi se masovno žale na ove simptome: Evo o čemu se radi
Poslednjih nedelja sve veći broj građana, posebno dece i starijih osoba, žali se na simptome akutnih stomačnih infekcija koje se manifestuju prolivom, povraćanjem, povišenom temperaturom i opštom malaksalošću. S druge strane neki imaju i upaljeno grlo, otečene limfne žlezde, curenje nosa, malaksalost i uporan kašalj, ali bez povišene temperature.
Lekari upozoravaju da su među najčešćim uzročnicima ovakvih tegoba rotavirusi i adenovirusi, virusi koji se lako prenose i mogu izazvati značajne zdravstvene probleme, naročito kod osetljivih grupa stanovništva.
Rotavirus i adenovirus najčešće se prenose takozvanim fekalno-oralnim putem, odnosno preko kontaminiranih ruku, predmeta, hrane i vode. Zbog toga se infekcije često javljaju u kolektivima poput vrtića, škola, domova za stare i zdravstvenih ustanova.
Stručnjaci ističu da se virusi veoma lako šire među članovima porodice, pa nije neuobičajeno da nakon obolelog deteta simptome razviju i roditelji, bake i deke.
Simptomi rotavirusne infekcije
Rotavirus je jedan od najčešćih uzročnika teških proliva kod dece, ali može da pogodi i odrasle osobe. Simptomi se obično javljaju naglo i uključuju:
- učestali vodenasti proliv,
- povraćanje,
- povišenu telesnu temperaturu,
- bolove i grčeve u stomaku,
- gubitak apetita,
- izraženu malaksalost.
Najveća opasnost kod rotavirusne infekcije jeste dehidratacija, odnosno gubitak tečnosti i elektrolita usled proliva i povraćanja. Kod male dece i starijih osoba dehidratacija može nastupiti veoma brzo.
Kako se ispoljava adenovirus?
Adenovirusi mogu izazvati različite vrste infekcija, a kod pojedinih tipova dominiraju stomačne tegobe. Simptomi često uključuju:
- proliv,
- mučninu i povraćanje,
- povišenu temperaturu,
- bolove u stomaku,
- opštu slabost.
Za razliku od rotavirusa, adenovirus često može biti praćen i respiratornim simptomima kao što su:
- curenje nosa,
- kašalj,
- bol u grlu,
- upala očiju (konjunktivitis).
Kod nekih pacijenata stomačni i respiratorni simptomi javljaju se istovremeno.
Kada je potrebno javiti se lekaru?
Lekarska pomoć neophodna je ukoliko se pojave znaci dehidratacije:
- suva usta i jezik,
- smanjeno mokrenje,
- vrtoglavica,
- izražena pospanost,
- upale oči,
- ubrzan rad srca.
Poseban oprez savetuje se kod dece mlađe od pet godina, starijih osoba i hroničnih bolesnika.
Kako se leče ove infekcije?
Za rotavirus i adenovirus ne postoji specifična antivirusna terapija koja se rutinski primenjuje kod većine pacijenata. Lečenje je uglavnom simptomatsko i podrazumeva:
- nadoknadu izgubljene tečnosti i elektrolita,
- unos dovoljne količine vode, čajeva i oralnih rehidratacionih rastvora,
- laganu ishranu,
- mirovanje.
Antibiotici ne deluju na viruse i ne treba ih koristiti bez preporuke lekara.
Stručnjaci savetuju da se tokom bolesti izbegavaju teška i masna hrana, gazirani napici i alkohol, dok se oporavak najčešće očekuje u roku od nekoliko dana do nedelju dana.
Prevencija je najvažnija
Redovno pranje ruku, održavanje higijene površina i izbegavanje bliskog kontakta sa obolelim osobama predstavljaju najefikasnije mere zaštite. Roditeljima se posebno savetuje da decu sa simptomima proliva i povraćanja ne šalju u kolektiv dok se potpuno ne oporave.
Iako većina obolelih infekciju preleži bez ozbiljnijih posledica, lekari upozoravaju da dugotrajni proliv, učestalo povraćanje i znaci dehidratacije zahtevaju blagovremeni pregled kako bi se sprečile komplikacije, naročito kod najmlađih i najstarijih građana.