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Poslednjih nedelja sve veći broj građana, posebno dece i starijih osoba, žali se na simptome akutnih stomačnih infekcija koje se manifestuju prolivom, povraćanjem, povišenom temperaturom i opštom malaksalošću. S druge strane neki imaju i upaljeno grlo, otečene limfne žlezde, curenje nosa, malaksalost i uporan kašalj, ali bez povišene temperature.

Lekari upozoravaju da su među najčešćim uzročnicima ovakvih tegoba rotavirusi i adenovirusi, virusi koji se lako prenose i mogu izazvati značajne zdravstvene probleme, naročito kod osetljivih grupa stanovništva.

Rotavirus i adenovirus najčešće se prenose takozvanim fekalno-oralnim putem, odnosno preko kontaminiranih ruku, predmeta, hrane i vode. Zbog toga se infekcije često javljaju u kolektivima poput vrtića, škola, domova za stare i zdravstvenih ustanova.

Stručnjaci ističu da se virusi veoma lako šire među članovima porodice, pa nije neuobičajeno da nakon obolelog deteta simptome razviju i roditelji, bake i deke.

Simptomi rotavirusne infekcije

Rotavirus je jedan od najčešćih uzročnika teških proliva kod dece, ali može da pogodi i odrasle osobe. Simptomi se obično javljaju naglo i uključuju:

Devojka sedi na krevetu i drži se za glavu i stomak od bola
Glavni simptom rota virusa je dijareja Foto: Shutterstock

  • učestali vodenasti proliv,
  • povraćanje,
  • povišenu telesnu temperaturu,
  • bolove i grčeve u stomaku,
  • gubitak apetita,
  • izraženu malaksalost.

Najveća opasnost kod rotavirusne infekcije jeste dehidratacija, odnosno gubitak tečnosti i elektrolita usled proliva i povraćanja. Kod male dece i starijih osoba dehidratacija može nastupiti veoma brzo.

Kako se ispoljava adenovirus?

Adenovirusi mogu izazvati različite vrste infekcija, a kod pojedinih tipova dominiraju stomačne tegobe. Simptomi često uključuju:

  • proliv,
  • mučninu i povraćanje,
  • povišenu temperaturu,
  • bolove u stomaku,
  • opštu slabost.

Za razliku od rotavirusa, adenovirus često može biti praćen i respiratornim simptomima kao što su:

  • curenje nosa,
  • kašalj,
  • bol u grlu,
  • upala očiju (konjunktivitis).

Kod nekih pacijenata stomačni i respiratorni simptomi javljaju se istovremeno.

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Foto: Shutterstock

Kada je potrebno javiti se lekaru?

Lekarska pomoć neophodna je ukoliko se pojave znaci dehidratacije:

  • suva usta i jezik,
  • smanjeno mokrenje,
  • vrtoglavica,
  • izražena pospanost,
  • upale oči,
  • ubrzan rad srca.

Poseban oprez savetuje se kod dece mlađe od pet godina, starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Kako se leče ove infekcije?

Za rotavirus i adenovirus ne postoji specifična antivirusna terapija koja se rutinski primenjuje kod većine pacijenata. Lečenje je uglavnom simptomatsko i podrazumeva:

  • nadoknadu izgubljene tečnosti i elektrolita,
  • unos dovoljne količine vode, čajeva i oralnih rehidratacionih rastvora,
  • laganu ishranu,
  • mirovanje.

Antibiotici ne deluju na viruse i ne treba ih koristiti bez preporuke lekara.

Stručnjaci savetuju da se tokom bolesti izbegavaju teška i masna hrana, gazirani napici i alkohol, dok se oporavak najčešće očekuje u roku od nekoliko dana do nedelju dana.

Prevencija je najvažnija

Redovno pranje ruku, održavanje higijene površina i izbegavanje bliskog kontakta sa obolelim osobama predstavljaju najefikasnije mere zaštite. Roditeljima se posebno savetuje da decu sa simptomima proliva i povraćanja ne šalju u kolektiv dok se potpuno ne oporave.

Iako većina obolelih infekciju preleži bez ozbiljnijih posledica, lekari upozoravaju da dugotrajni proliv, učestalo povraćanje i znaci dehidratacije zahtevaju blagovremeni pregled kako bi se sprečile komplikacije, naročito kod najmlađih i najstarijih građana.

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