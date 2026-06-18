Slušaj vest

Poslednjih godina vozači sve češće računaju koliko ih automobil zaista košta. Cena goriva više nije jedina stavka koja utiče na odluku o kupovini, ali je i dalje među najvažnijima. Upravo zato raste interesovanje za hibride, modele koji obećavaju manju potrošnju bez odricanja od komfora i praktičnosti na koje su vozači navikli. Dok električni automobili i dalje predstavljaju izazov za one koji često putuju na duže relacije ili nemaju jednostavan pristup punjačima, hibridna vozila nude drugačiji pristup. Ona kombinuju prednosti električnog i benzinskog pogona, a vozaču omogućavaju da o punjenju i dometu razmišlja znatno manje.

Foto: Promo

Na toj ideji zasniva se i Chery Super Hybrid (CSH) tehnologija. U pitanju je sistem koji kombinuje 1.5 TGDI hibridni motor nove generacije sa DHT električnim hibridnim prenosom, a rezultat je kombinovana potrošnja od svega 1,7 litara na 100 kilometara. U praksi, to znači da vozači mogu da troše nekoliko litara goriva manje na svakih 100 kilometara u odnosu na klasične benzinske SUV modele slične veličine. Kada se ta razlika prenese na godišnju kilometražu prosečne porodice, ušteda više ne deluje zanemarljivo. Međutim, priča nije samo o potrošnji. Jedna od najvećih prednosti savremenih hibrida jeste činjenica da automobil sam bira najefikasniji način rada. U gradskoj vožnji više koristi električni pogon, dok na otvorenom putu kombinuje rad benzinskog i električnog motora kako bi održao optimalan odnos performansi i ekonomičnosti.

Rezultat takvog pristupa je kombinovani domet do 1.200 kilometara sa jednim rezervoarom goriva i punom baterijom. Za mnoge vozače to praktično znači da duža putovanja mogu da planiraju bez čestog razmišljanja o narednom zaustavljanju na pumpi ili punjaču. Dodatnu praktičnost donosi i V2L funkcija spoljnog napajanja snage do 3,3 kW. Drugim rečima, automobil može da posluži kao izvor električne energije za različite uređaje, što može biti korisno tokom kampovanja, boravka u prirodi ili drugih aktivnosti van gradske infrastrukture.

Foto: Promo

Naravno, ekonomičnost nema mnogo smisla bez pouzdanosti. Zato je Chery svoju CSH tehnologiju testirao u različitim klimatskim i saobraćajnim uslovima širom sveta. Tokom međunarodnih testova i izazova poput „Endless Horizon Worry-Free Voyage“, modeli Tiggo 7 CSH, Tiggo 8 CSH i Tiggo 9 CSH prolazili su kroz različite scenarije vožnje, od gradskih gužvi do dugih međugradskih ruta.

Posebna pažnja posvećena je i bezbednosti baterijskog sistema. Guardian Battery Safety Protection System poseduje IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu, dok sistem u slučaju potrebe može da prekine napajanje za svega dve milisekunde. Baterija je projektovana za rad u temperaturnom rasponu od -35 do 60 stepeni Celzijusa, što omogućava pouzdan rad u različitim klimatskim uslovima. Ipak, većina vozača svakodnevno najviše primećuje ono što se dešava u kabini. Zato su CSH modeli razvijeni sa fokusom na tihu vožnju, udobnost i tehnologije koje olakšavaju svakodnevicu. Unapređena izolacija smanjuje buku, elektronska šasija doprinosi stabilnosti, dok L2+ sistemi asistencije pomažu vozaču tokom dužih putovanja i vožnje u zahtevnijim uslovima.

Foto: Promo

U vremenu kada kupci žele da dobiju više za svoj novac, hibridna vozila sve manje deluju kao prelazno rešenje, a sve više kao racionalan izbor. Manja potrošnja, veliki domet i jednostavnost korišćenja razlozi su zbog kojih upravo ova tehnologija postaje jedna od najzanimljivijih opcija za savremene porodične vozače.