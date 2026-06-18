Slušaj vest

Rad sa ljudima ume da bude neverovatno težak, a to najbolje zna jedan bivši radnik prodavnice gvožđarije. Svakodnevno suočavanje sa bezobrazlukom i stresom počelo je ozbiljno da utiče na njegovo mentalno zdravlje, sve dok u radnju nije ušetao čovek u mantiji.

Jedna jednostavna rečenica, izgovorena u pravom trenutku, pomogla mu je da sačuva mir, smanji stres i drugačije reaguje na ljude koji ga nerviraju.

Njegovo iskustvo objavljeno je na Fejsbuk stranici "Hrišćani u pokušaju", a mi vam ga prenosimo u celosti:

"Jednom sam radio u prodavnici gvožđarije.

Ponekad bi se neki kupci ponašali kao potpuni kreteni, ali ne možeš im tek tako reći da odu odatle.

Moraš se osmehivati.

Ovo je polako, ali sigurno povećavalo moj stres. Počeo sam da pijem posle posla.

ocajnik-pijanac-alkoholicar-propast.jpg
Ilustracija Foto: Shutterstock

Noću bih sanjao da pucam u gomilu ljudi iz mitraljeza.

A onda, posle jednog posebno gadnog kupca, prišao mi je sveštenik.

Pravi sveštenik, bradat, u mantiji, sa krstom na stomaku.

Bio je prinuđen da gleda kako se mučim dok su mi ispirali mozak.

Pogledao me je i malo se zamislivši rekao mi je:

134501-news1-nemanja-pancic.jpg
Ilustracija Foto: Nemanja Pančić/Ilustracija

- Pogledaj ih u oči i reci: "Bog te blagoslovio, dobri čoveče. Pomoći će, obećavam".

I otišao je.

Testirao sam to mnogo puta.

Pogledaš nekoga kome želiš da kažeš: "Gubi se odavde", a umesto toga kažeš: "Bog te blagoslovio, dobri čoveče."

To ruši njihov kalup - oni podsvesno primaju neverbalne poruke, i ono što čuju je potpuno drugačije i zaista im remeti negativno naelektrisani mozak.

I mnogo je prijatnije za mene.

To je postala navika već dugo vremena.

Bio je dobar sveštenik i davao je dobre savete.

Preporučujem".

Ne propustiteDruštvo"Odseci tu poganu hulničku jezičinu, bedo bedna!" Sveštenik Bojan odbrusio onima koji vređaju vernike i pojas Presvete Bogorodice
Bojan.jpg
Društvo"Zaklinjao mi se na časni krst da mi ne dira ženu, pa nastavio po starom!" Potresna ispovest Kragujevčanina: Pop zavodnik mi preoteo suprugu, onda je raščinjen!
Sveštenik neverstvo
DruštvoVernica upitala sveštenika da li sme da trpi nasilje u braku, odgovor sveštenika Dejana seče kao mač: "Bog ne traži da zlostavljanje nosite kao krst!"
Nasilje nad ženama.jpg
Društvo"Veroučitelju, koja je najvažnija dužnost žene u braku?" Sveštenik Bojan jednim odgovorom nasmejao i oduševio mnoge: Cela istina stala u ove reči
bojan krstanović.jpg