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Rad sa ljudima ume da bude neverovatno težak, a to najbolje zna jedan bivši radnik prodavnice gvožđarije. Svakodnevno suočavanje sa bezobrazlukom i stresom počelo je ozbiljno da utiče na njegovo mentalno zdravlje, sve dok u radnju nije ušetao čovek u mantiji.

Jedna jednostavna rečenica, izgovorena u pravom trenutku, pomogla mu je da sačuva mir, smanji stres i drugačije reaguje na ljude koji ga nerviraju.

Njegovo iskustvo objavljeno je na Fejsbuk stranici "Hrišćani u pokušaju", a mi vam ga prenosimo u celosti:

"Jednom sam radio u prodavnici gvožđarije.

Ponekad bi se neki kupci ponašali kao potpuni kreteni, ali ne možeš im tek tako reći da odu odatle.

Moraš se osmehivati.

Ovo je polako, ali sigurno povećavalo moj stres. Počeo sam da pijem posle posla.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Noću bih sanjao da pucam u gomilu ljudi iz mitraljeza.

A onda, posle jednog posebno gadnog kupca, prišao mi je sveštenik.

Pravi sveštenik, bradat, u mantiji, sa krstom na stomaku.

Bio je prinuđen da gleda kako se mučim dok su mi ispirali mozak.

Pogledao me je i malo se zamislivši rekao mi je:

Ilustracija Foto: Nemanja Pančić/Ilustracija

- Pogledaj ih u oči i reci: "Bog te blagoslovio, dobri čoveče. Pomoći će, obećavam".

I otišao je.

Testirao sam to mnogo puta.

Pogledaš nekoga kome želiš da kažeš: "Gubi se odavde", a umesto toga kažeš: "Bog te blagoslovio, dobri čoveče."

To ruši njihov kalup - oni podsvesno primaju neverbalne poruke, i ono što čuju je potpuno drugačije i zaista im remeti negativno naelektrisani mozak.

I mnogo je prijatnije za mene.

To je postala navika već dugo vremena.

Bio je dobar sveštenik i davao je dobre savete.