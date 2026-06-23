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S obzirom da je sezona godišnjih odmora u toku, te da vozači koriste svakodnevno auto-puteve, mnogi prevaranti to koriste, te na razne načine pokušavaju da dođu do novca.

Naime, na društvenim mrežama širi se upozorenje na prevarante koji ovih dana haraju i to u okolini Beograda.

- Ljudi čuvajte se prevare na putevima! Čovek u belom komplet odelu zaustavlja pored puta predstavlja se kao Rus, zapravo je Rumun. Vozi Forda. Kaže da mu je kartica blokirana i daje lažan zlatni prsten i sat, a zauzvrat traži keš - napisao je jedan vozač iz Beograda na Fejsbuku.

Kaže da prevarant u razgovoru spominje Isusa.

- Sa njim se vozi žena u šarenoj suknji sa maramom! Ordiniraju oko celog Beograda. Video sam ih kod Surčina pa na Zrenjaninskom putu - upozorio je on.

Prevare na auto-putevima nisu retkost, svake godine tokom letnje sezone prevaranti se služe raznim trikovima i zaustavljaju vozače, moleći za pomoć na putu.

- Da, da. Znam ljude koji su prevareni - naveo je jedan korisnik.