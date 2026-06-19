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Tokom prva tri dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja se sprovodi u okviru organizacije ROADPOL (Evropska mreža saobraćajnih policija), pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije isključili su iz saobraćaja 623 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i 30 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Akcija traje do 21. juna, a sutra, 19. juna je udarni dan kada će u funkciji biti svi raspoloživi alkometri i uređaji koji detektuju vožnju pod dejstvom droga i to neprestano tokom 24 sata.

Kontrolisano više od 26.000 vozača

Od početka akcije, 15. juna, kontrolisano je više od 26.000 vozača, a osim navedenih prekršaja otkriveno je i oko 8.000 drugih prekršaja, navedeno je u saopštenju MUP-a.

U sklopu ove akcije, podsećaju, u petak, 19. juna, širom Evrope biće realizovan takozvani "Alcohol and Drugs Marathon", kada će u kontroli saobraćaja neprekidno, tokom 24 časa, biti angažovani svi raspoloživi alkometri, kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance.

Za pet meseci isključeno 22.000 vozača

Za pet meseci isključeno 22.000 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola

Pripadnici saobraćajne policije, u prvih pet meseci ove godine, isključili su iz saobraćaja više od 22.000 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od čega je više od 3.000 zadržano u službenim prostorijama, zbog upravljanja vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Takođe, iz saobraćaja je isključeno i oko 1.100 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, što je za 50 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je apelovalo na građane da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.