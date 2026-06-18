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Maleni heroj, devetogodišnji Andrija Knežević iz Bajine Bašte, koji boluje od izuzetno retke Mojamoja bolesti, još jednom je pokazao da iako još uvek samo dete spreman je sa velikim osmehom i verom da se bori za svoje zdravlje. Još jedna operacija obavljena je u Cirihu, a dečak se uspešno oporavlja.

- Hvala Bogu sve je prošlo, on se oporavlja. Velika je ovo briga i strah za nas roditelje, pa je nakon opEracije pozlilo mojoj supruzi, Andrijinoj mami. Hitno je prebačena na drugu kliniku, pa je stanje stabilizovano. Aki je u Beogradu na previjanju, sve je dobro podneo i zaista smo ponosni na njega koliko je hrabar i dobar dečak - kaže za RINU njegov otac Milija Knežević.

Foto: RINA

Mali Andrija nastavio je lečenje u Švajcarskoj o trošku države Srbije, a do sada je uspešno podneo više složenih operativnih zahvata. Ovaj dečak širom Srbije osim po svojoj herojskoj borbi postao je poznat i zbog svoje velike ljubavi prema predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću. Prvi čovek države ovog mališana posetio je i lično, što je za Akija, kako je i sam dečak rekao, bilo najlepše iznenađenje pred operaciju.

– Doživeo sam najsrećniji dan u svom životu, a to je dan kada je došao predsednik Vučić kod mene. Nisam mogao da verujem, apsolutno ne znam šta da kažem, to mi je bio najbolji dan na svetu i u životu. Pre nego što je došao, nisam mogao da spavam celu noć, jer su mi roditelji rekli da će možda doći – ispričao je Andrija, sa emocijama koje se ne mogu sakriti.

Foto: RINA

Andriji je bolest dijagnostikovana 2025. godine, dok su prvi simptomi počeli krajem 2024. Od tada, za njega i njegovu porodicu počinje borba koja traje svakodnevno, borba za zdravlje, ali i za nadu i njegov osmeh. Uz podršku države, sugrađana, ali i uz sopstvenu veru i snagu, Andrija ne odustaje.

Porodica Knežević još jednom upućuje zahvalnost svima koji su pomogli, od komšija i prijatelja, sugrađana, preko opštine Bajina Bašta, do države Srbije, jer su upravo svi zajedno omogućili da Andrijina borba bude lakša, a njegov osmeh glasniji i iz srca.

U vremenu kada često zaboravljamo na prave vrednosti, Andrijina priča podseća da su empatija i ljubav ono što nas čini ljudima. Jer ponekad je jedan dečiji osmeh dovoljan da podseti celu zemlju koliko je važno biti, čovek i koliko treba da se držimo one čuvene Patrijarha Pavla „Budimo ljudi”.