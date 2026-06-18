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Poslovanje kompanije Wizz Air u Srbiji našlo se pod lupom javnosti nakon što je tokom redovnog inspekcijskog nadzora Direktorata civilnog vazduhoplovstva (DCV) utvrđeno da je za linijsko održavanje svojih aviona na Aerodromu „Nikola Tesla“ angažovala bugarsku kompaniju Global Maintenance Ltd, koja prema nalazima nadzora nije posedovala neophodno odobrenje za obavljanje te delatnosti u Republici Srbiji.

APR dokumentacija i regulatorna rešenja otkrivaju višegodišnje probleme kompanija zaduženih za održavanje aviona Wizz Aira u Beogradu i posledice koje su usledile po operacije avioprevoznika. Dok je Wizz Air širio svoje poslovanje u Srbiji, u pozadini se godinama odvijala složena priča o regulatornim problemima, dozvolama i promenama pravnih formi kompanija zaduženih za održavanje aviona u Beogradu.

Poslove održavanja u početku je obavljao ogranak Global Maintenance Beograd-Surčin. Međutim, nakon što nije ispunio propisane uslove ni u dodatnom roku koji mu je ostavio regulator, njegova delatnost je obustavljena. Gotovo istovremeno, prema podacima APR-a, pojavljuje se GLOBALTEHNIK-BEG d.o.o. - sa istom delatnošću, istim osnivačem i u istom sektoru poslovanja. Ipak, ni nova kompanija godinama kasnije nije uspela da dobije neophodno odobrenje za rad.

Nakon neuspeha prvog modela, Wizz Air se okreće drugom pružaocu usluga održavanja. Međutim, scenario se ponavlja. I toj kompaniji je obustavljena delatnost, nakon čega je i ona transformisana iz ogranka stranog društva u domaći d.o.o.

Foto: Nenad Dimić

Dok su se firme reorganizovale, menjale pravne forme i pokušavale da ispune regulatorne zahteve, Wizz Air je ostao bez stabilnog sistema održavanja u svojoj najvećoj bazi na Balkanu. Prema saznanjima iz industrije, predstavnici kompanije više puta dolazili su u Beograd pokušavajući da reše problem koji je pretio da preraste u ozbiljan operativni izazov.

Na kraju je aviokompanija bila primorana da angažuje sopstvene mehaničare iz Evropske unije i organizuje self-handling.

Dokumentacija APR-a danas pokazuje neobičan sled događaja: jednu obustavljenu delatnost, zatim drugu, dve novoosnovane kompanije i dozvole koje su ostale nedostižne. Pitanje koje se nameće je jednostavno - kako je Wizz Air dozvolio da održavanje njegove flote u Srbiji zavisi od partnera koji nisu uspeli da ispune regulatorne uslove za rad?

Na konferenciji za medije u Beogradu, šef korporativnih komunikacija Wizz Aira Andraš Rado odgovarao je na pitanja o angažovanju partnera za održavanje aviona.

Postavljeno mu je pitanje zbog čega je kompanija angažovala bugarsku kompaniju Global Maintenance, koja prema tvrdnjama iznetim na konferenciji nije posedovala potrebna odobrenja, kao i da li je nakon isteka roka za usklađivanje poslovanja angažovana još jedna firma sa sličnim regulatornim problemima.

Postavljeno je i pitanje da li je strategija kompanije da posluje suprotno propisima koji važe u Srbiji i Evropskoj uniji.

„Mi smo usaglašeni sa propisima. Molim vas nemojte zaboraviti da nas kontroliše EASA, koja je stroga evropska agencija, oni su bili prvi koji bi nam skrenuli pažnju. Nije najbitnije koja kompanija radi sa nama na kojim poslovima, u ovom slučaju na održavanju, već je bitno da je ta kompanija odobrena“, rekao je Rado.

Tokom konferencije postavljeno je i pitanje da li je angažovanje partnera koji su imali regulatorne probleme bilo motivisano smanjenjem troškova i koliku je eventualnu finansijsku korist kompanija time ostvarila.

„Nisam siguran da sam u potpunosti razumeo pitanje“, rekao je Rado.

Predstavnicima kompanije postavljeno je i pitanje da li je Wizz Air spreman da snosi odgovornost ukoliko evropske institucije utvrde eventualne nepravilnosti u vezi sa održavanjem aviona.

Na to pitanje tokom konferencije nije dat konkretan odgovor.