Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Očekuje se pakleno leto i u Srbiji

Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najavu vremena za naredne dane, uz prognozu pretežno sunčanog i veoma toplog vremena, sa temperaturama koje će dostizati i do 35 stepeni.

Kako najavljuje RHMZ za ostatak današnjeg dana, pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u planinskim predelima.

Narednih dana veoma toplo, do 35 stepeni

Sutra pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najniža temperatura od 11 do 19 °C, a najviša dnevna od 30 do 33 °C.

Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržava se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 °C, u nedelju ponegde i malo toplije.

Uz dnevni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima, stoji u najavi RHMZ.