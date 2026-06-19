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Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović održao je danas u Nišu sastanak sa predstavnicima Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane na kojem su razmatrane pripreme za prikaz novih sposobnosti Vojske Srbije na Vidovdan.

U okviru obeležavanja praznika, na poligonu „Pasuljanske livade“ biće realizovana bojeva gađanja iz novonabavljenih i modernizovanih sredstava — sredstava koja su u operativnoj upotrebi ili su u završnim fazama uvođenja u naoružanje Vojske Srbije. Neposredno pre toga će na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici biti prikazani svi borbeni sistemi koji učestvuju u gađanju i ubojna sredstva kojima će se dejstvovati po ciljevima na zemlji i u vazduhu na „Pasuljanskim livadama“.

Na današnjem sastanku su analizirane dosadašnje aktivnosti i stepen pripremljenosti jedinica, a definisane su i mere za uspešnu realizaciju zadataka koji stoje pred pripadnicima Vojske Srbije.

Načelnik Generalštaba je istakao da su predstojeće aktivnosti odlična prilika da se građanima prikažu rezultati intenzivnog procesa opremanja i modernizacije i visok nivo osposobljenosti pripadnika Vojske Srbije, koja izrasta u jednu od najmodernijih i najsposobnijih oružanih snaga u ovom delu Evrope.