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Na graničnim prelazima u Srbiji nema dužih zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni najduže čekaju prilikom izlaska iz države na Batrovcima - tri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.Na teretnim terminalima ostalih graničnih prelaza, kamioni za izlaz iz Srbije čekaju po sat vremena na Šidu i Sremskoj Rači, dodaje se u saopštenju.

AMSS je naveo da početak letnje turističke sezone donosi i pojačan saobraćaj na najvažnijim putnim pravcima, pa je sve veći broj vozila prisutan na autoputevima, kao i na prilazima graničnim prelazima.

Očekuje se da će intenzitet saobraćaja tokom narednih dana dodatno rasti zbog početka godišnjih odmora i tranzita putnika ka turističkim destinacijama.

Kurir.rs/Beta

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