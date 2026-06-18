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Letovanje u Grčkoj za mnoge je sinonim za savršen odmor, ali opasnosti iz morskih dubina mogu pretvoriti vaš odmor iz snova u pravi pakao. Pored uobičajenih "neprijatelja" na plažama - jurnjave za ležaljkama, povoljnim cenama pića i hrane, pojavile su se i nove pretnje koje kupači nikako ne smeju da ignorišu, a vrebaju u vodi.

Opasnost od ribe-zec

Poslednjih godina u grčkim morima primećeno je alarmantno i sve veće prisustvo invazivne vrste ribe, poznate kao "zečija usna" (Lagokefalos), koja je ime dobila po specifičnoj vilici koja podseća na kljun.

Zbog ove ribe je Crveni krst Grčke izdao zvanično saopštenje i strogo upozorenje! Ova riba u sebi sadrži izuzetno snažan neurotoksin, te je njena konzumacija bukvalno smrtonosna i nijedan njen deo nije bezbedan za jelo.

Iako sam ujed ove ribe ne ispušta otrov, njena jeziva vilica u obliku kljuna kida meso, izaziva duboke rane i obilno krvarenje.

Odeljenja zdravstvene zaštite Crvenog krsta Grčke objavilo je detaljna uputstva o tome šta raditi kada vas ova riba ugrize.

Foto: Printscreen/ Facebooknikana gr

Šta raditi ako vas ugrize "riba zec": Odmah isperite ranu sa dosta tekuće čiste vode i sapuna. Napomena: Ne koristite lokalne antiseptike na svoju ruku, bez lekarskog recepta

Čvrsto pritisnite ranu čistom gazom ili krpom. Ako je krvarenje jako, održavajte konstantan pritisak i, ukoliko je ujed na nozi ili ruci, držite povređeni ekstremitet podignutim

Odmah potražite lekara. Rana od ujeda ove ribe zahteva specijalizovanu negu, tetanus i eventualno šavove ako je rana duboka

Ako se incident dogodio na nekoj divljoj ili udaljenoj plaži, ili je krvarenje nezaustavljivo, odmah pozovite Hitnu pomoć na broj 166 ili Evropski broj za hitne slučajeve 112, i održavajte pritisak na rani do dolaska lekara

Koliko je opasna "riba pauk"

Osim opasne "ribe zec" čuvajte se i sitne "ribe pauka" (drakene), koja je dugačka tek desetak centimetara, a obitava polusakrivena u pesku. Na leđima ima crne bodlje pune otrova. Njen ujed izaziva jeziv, oštar i jedva podnošljiv bol koji dostiže vrhunac pola sata nakon uboda, a često ga prate mučnina, vrtoglavica i znojenje

Spas je u toploti - Otrov ribe pauka je termolabilan, što znači da ga visoka temperatura uspešno neutrališe. Prva i najvažnija pomoć je da povređeni deo tela hitnp potopite u vodu vrelu onoliko koliko možete da izdržite, a da se ne opečete. Ukoliko ste na divljoj plaži, poslužiće i vreo pesak, pa čak i prislanjanje na topao auspuh motora! Nakon toga obavezno se javite lekaru po anesteziju i eventualni antibiotik.

Šta raditi ako vas povredi "riba pauk": Hitno potopite povređeno mesto u vodu vruću onoliko koliko možete da izdržite (da se ne opečete), jer visoka temperatura neutrališe otrov

Ako nemate vrelu vodu, poslužiće vreo pesak ili prislanjanje na topao auspuh motora

Obavezno se javite lekaru kako biste dobili anesteziju i eventualno antibiotik

Foto: EPA/Ilustracija

Šta ako vas opeče meduza

Bliski susret sa pipcima meduze prepunim žarećih ćelija donosi oštar bol i žarenje. Ako vas ožari, najvažnije je da mesto isperete isključivo morskom vodom, jer slatka voda samo pogoršava simptome. Od pomoći su i sirće, vino, rakija, pa čak i urin.

Ono što mnogi ne znaju jeste da nikako ne smete pipati ranu golim rukama! Preko kože nanesite pesak, brašno ili penu za brijanje, a ostatke pipaka sastružite kreditnom karticom ili tupom stranom noža, nakon čega se obavezno sklonite sa sunca.

Šta raditi ako vas opeče meduza: Mesto opekotine isperite isključivo morskom vodom (nikako slatkom vodom, jer pogoršava simptome). Kao prva pomoć mogu poslužiti i sirće, vino, rakija ili urin

Ranu nikako ne smete pipati golim rukama

Ranu nikako ne smete pipati golim rukama Nanesite pesak, brašno ili penu za brijanje na kožu, a ostatke pipaka sastružite kreditnom karticom ili tupom stranom noža

Obavezno se povucite u hladovinu nakon saniranja povrede Kako bezbedno izvaditi bodlje morskog ježa

Morski ježevi takođe spadaju među otrovne životinje. Ježeva uglavnom ima u kamenitim delovima obale, nema ih u pesku.

Nakon uboda bodlje se lome i ostaju u koži. Na mestu uboda dolazi do crvenila i otoka. Ako se ne uklone bodlje mogu prodreti dublje u kožu i izazvati veće probleme. Kao prva pomoć može poslužiti sirće.

Najbolje je da ubodno mesto potopiti u sirće ili ako to nije moguće onda stavljati obloge od sirćeta. Naravno, ubodno mesto je poželjno dezinfikovati alkoholom kako bi se sprečile bakterijske infekcije. Nikako se ne preporučuje da sami vadite bodlje iglicom jer može doći do infekcija. Ukoliko su ubodi duboki najbolje je potražiti lekarsku pomoć.