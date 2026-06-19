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Iz policije stižu podaci da je na ulicama Srbije zabeleženo čak oko 22.000 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, dok je broj onih koji su vozili pod uticajem narkotika porastao za čak 50 odsto. Upravo zbog ovakvih podataka, Uprava saobraćajne policije pokrenula je novu pojačanu akciju kontrole pod nazivom "ALKOHOL I DROGA MARATON".

Kako će se sprovoditi ova kontrola i koliko će trajati, za emisiju "Redakcija", govorio je Goran Popović - potpukovnik saobraćajne policije.

- Akcija je počela 15. juna i traje do 21. juna, a sprovodi se na teritoriji 34 zemlje Evropske mreže saobraćajne policije. Danas, 19. juna, tokom puna 24 časa realizuje se akcija "Alkohol i droga maraton". To podrazumeva da će tokom današnjeg dana saobraćajna policija svim raspoloživim uređajima kontrolisati prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju. Cilj je da se pojačanim kontrolama dodatno utiče na bezbednost na putevima - rekao je Popović.

Goran Popović - potpukovnik saobraćajne policije Foto: Kurir Televizija

Crna statistika u saobraćaju

Kako je upozorio, problem nisu samo alkohol i droga, već i niz drugih prekršaja koji nastavljaju da ugrožavaju bezbednost na putevima.

- Ne možemo reći da su alkohol i psihoaktivne supstance najveći problem, ali svakako predstavljaju jedne od najčešćih uzročnika saobraćajnih nezgoda. Pored toga, izdvajaju se neprilagođena i nepropisna brzina, nepropisno preticanje, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, kao i upotreba mobilnih telefona tokom vožnje suprotno propisima. S obzirom na to da poslednji podaci pokazuju da je otkriveno oko 22.000 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola, dok je broj onih koji upravljaju vozilom pod uticajem psihoaktivnih supstanci porastao za čak 50 odsto, rezultati postoje, ali podaci i dalje zabrinjavaju. Zabeleženo je oko 1.000 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, što predstavlja rast od oko 50 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Takođe, evidentirano je više od 22.000 prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola - kaže on.

Dalje ističe da statistika pokazuje da prostora za oprez i odgovornije ponašanje u saobraćaju i dalje ima.

- Od tog broja, oko 3.000 vozača zadržano je u službenim prostorijama zbog težine prekršaja, što pokazuje koliko je ovaj problem i dalje prisutan. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i saobraćajne propise. Posebno tokom letnje turističke sezone važno je da se na put ne kreće umoran, da se tokom dužih putovanja prave redovne pauze i da se na prvi znak umora zaustavi vozilo i odmori - za emisiju "Redakcija", zaključio je Popović.

02:28 Počela velika policijska akcija "ALKOHOL I DROGA MARATON": Popović se oglasio za Kurir i upozorio vozače: "Jedna greška može skupo da košta" - evo do kada traje Izvor: Kurir televizija

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