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Kraj radne nedelje i početak vikenda donose veći broj vozila na najprometnijim putevima u Srbiji, pa se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na auto-putevima, magistralnim pravcima, kao i na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima.

Kako je saopštio Auto-moto savez Srbije (AMSS), najveće gužve očekuju se u popodnevnim i večernjim satima, kada može doći do usporenog saobraćaja na prilazima većim gradovima, kod naplatnih stanica i na deonicama sa povećanim brojem vozila.

Zbog visokih temperatura, iz AMSS-a savetuju vozače da duža putovanja planiraju u jutarnjim ili večernjim časovima, kada su uslovi za vožnju povoljniji i prijatniji.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.

Iz JP "Putevi Srbije" podsećaju da od 1. jula počinje primena kaznene politike za vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, korišćenjem TAG uređaja.

Prevoznicima koji još nisu uveli TAG uređaje upućen je poziv da to učine što pre kako bi obezbedili brži i jednostavniji prolazak kroz naplatne stanice, ali i izbegli eventualne kazne. Iz ovog preduzeća podsećaju da je registracija TAG uređaja na platformu Toll4All jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 180 minuta, dok je na Sremskoj Rači zadržavanje oko 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja za sve kategorije vozila.