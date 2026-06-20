Slušaj vest

Dok većina njenih vršnjaka bira između sporta i škole, Anja Mitrović iz Rume dokazala je da vrhunski rezultati mogu da se postižu na oba polja istovremeno.

Ova učenica Osnovne škole "Zmaj Jova Jovanović" iz Rume, koju mnogi već poznaju kao "Rumsku princezu šaha", iza sebe ima godinu za pamćenje. Državne nagrade iz srpskog jezika, titula prvakinje Vojvodine u šahu, Vukova diploma, čak šest Dositejevih diploma i priznanje za đaka generacije samo su deo impresivne biografije mlade Rumljanke.

Druga u Srbiji iz književnosti

Na republičkom takmičenju "Književna olimpijada", održanom 25. aprila u Karlovačkoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima, Anja je ostvarila jedan od najboljih rezultata u Srbiji. Među 79 najboljih učenika osmog razreda iz cele zemlje, koji su pravo nastupa izborili na okružnom nivou, osvojila je 19 od maksimalnih 20 poena i zauzela drugo mesto u Srbiji. Posebno je značajno što je na okružno takmičenje stigla kao prvoplasirana učenica sa maksimalnim brojem poena.

Uspeh potvrdila i u Tršiću

Samo mesec dana kasnije usledio je još jedan veliki uspeh. Na Republičkom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture, održanom u Tršiću u organizaciji Ministarstva prosvete, Društva za srpski jezik i književnost Srbije i Vukove zadužbine, Anja je ponovo bila među najboljima. U konkurenciji 162 učenika iz cele Srbije osvojila je treće mesto sa 18 od mogućih 20 poena.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Prvakinja Vojvodine u šahu

Iako bi ovi rezultati za većinu učenika bili više nego dovoljni, Anja paralelno niže uspehe i u šahu. Tokom ove godine postala je prvakinja Vojvodine u standardnom šahu u konkurenciji do 16 godina, dok je u konkurenciji do 20 godina osvojila titulu vicešampionke Vojvodine. Na Prvenstvu Srbije osvojila je treće mesto, a isti uspeh ostvarila je i na Republičkom školskom prvenstvu u šahu.

Prva mesta iz fizike, hemije i biologije

Anja je tokom školovanja pokazala da joj podjednako dobro idu i prirodne nauke. Na opštinskim takmičenjima osvojila je prvo mesto iz fizike, biologije i hemije, a na naredne nivoe takmičenja nije izlazila isključivo zbog preklapanja termina sa republičkim takmičenjima iz srpskog jezika.

Đak generacije i šest Dositejevih diploma

Kao kruna dosadašnjeg rada stigla su i najznačajnija školska priznanja. Anja Mitrović je đak generacije, nosilac Vukove diplome i vlasnica čak šest Dositejevih diploma.

Njeni rezultati pokazuju da talenat, rad i disciplina mogu da donesu vrhunske rezultate u potpuno različitim oblastima – od šahovske table do učionice. Dok već planira nove izazove i nastavak školovanja, ova mlada Rumljanka već sada predstavlja jedan od najlepših primera da znanje, trud i posvećenost i dalje imaju svoju vrednost.