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Postoje odmori koji najviše znače onda kada su jednostavni: kratak transfer od aerodroma, plaža na korak od sobe, sadržaji za decu, All Inclusive usluga i dani u kojima se sve odvija lako. Upravo takav ritam odmora donosi Swiss Inn Resort Hurghada 5★ , hotel smešten u popularnoj turističkoj zoni Memša, direktno uz more.

Foto: Promo

U Hurgadi dani počinju sunčano, nastavljaju se na peščanoj plaži ili pored bazena, a završavaju opušteno, bez mnogo planiranja i žurbe. Zato je ova destinacija godinama jedan od omiljenih izbora za putnike koji žele more, toplu klimu i hotel u kojem je većina stvari unapred organizovana.

U aktuelnoj ponudi turističke agencije 1 A Travel posebno se izdvaja pogodnost za porodice – besplatan smeštaj za dvoje dece do 11,99 godina u hotelu Swiss Inn Resort Hurghada 5★. Pogodnost važi za rezervacije kreirane od 08.06. do 30.06, za period boravka od 01.07. do 31.10, što ovaj hotel čini posebno atraktivnim izborom za porodično letovanje u Hurgadi.

Foto: Promo

Hotel je udaljen svega osam kilometara od aerodroma u Hurgadi, što omogućava brz i jednostavan transfer nakon dolaska. Kompleks raspolaže sa ukupno 401 smeštajnom jedinicom smeštenom u glavnoj zgradi i vilama, a gostima su na raspolaganju različite kategorije soba i apartmana prilagođene različitim potrebama i tipovima putovanja.

Sve smeštajne jedinice opremljene su klima-uređajem, Wi-Fi internetom, SAT LCD televizorom, sefom, mini-barom, setom za pripremu čaja i kafe, kao i balkonom ili terasom.

Foto: Promo

Jedna od najvećih prednosti hotela svakako je uređena privatna peščana plaža sa marinom, duga oko 220 metara. Plaža nema koralni greben, što omogućava lak ulazak u more i dodatnu udobnost porodicama sa decom. Gostima su bez doplate na raspolaganju ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu.

Usluga u hotelu organizovana je na bazi All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, ručak, večeru, kasnu večeru, užine, sladoled i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Posebna prednost hotela jeste činjenica da su i à la carte restorani uključeni u koncept usluge bez doplate.

Foto: Promo

Pored glavnog restorana Pebbles, gostima su na raspolaganju La Casa Restaurant sa italijanskom kuhinjom, Lagoona Restaurant sa ribljim specijalitetima, Marina Restaurant sa azijskom kuhinjom i Waves Restaurant sa specijalitetima sa roštilja.

Za najmlađe goste hotel nudi dva dečija igrališta, od kojih se jedno nalazi na plaži, mini klub, mini disko, aqua park, dečije bazene i poseban dečiji meni. Tokom dana organizuju se brojne aktivnosti i animacije prilagođene različitim uzrastima.

Foto: Promo

Gostima koji žele aktivniji odmor na raspolaganju su bazeni, uključujući grejani bazen sa toboganima, gimnastika u vodi, časovi plesa i različiti rekreativni sadržaji. Ljubitelji sportova na vodi mogu uz doplatu koristiti dodatne aktivnosti poput ronjenja i drugih morskih sportova, dok je teretana dostupna gostima koji žele da ostanu aktivni i tokom odmora.

Zahvaljujući odličnoj lokaciji, privatnoj peščanoj plaži, bogatoj All Inclusive usluzi, sadržajima za decu i pogodnosti besplatnog smeštaja za dvoje dece do 11,99 godina, Swiss Inn Resort Hurghada 5★ predstavlja odličan izbor za porodično letovanje u Hurgadi.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Egipat koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere na relaciji aerodrom–hotel–aerodrom, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu i asistenciju predstavnika na destinaciji.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na sajtu 1 A Travel , dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba.

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.