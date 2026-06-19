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Postoje odmori koji najviše znače onda kada su jednostavni: kratak transfer od aerodroma, plaža na korak od sobe, sadržaji za decu, All Inclusive usluga i dani u kojima se sve odvija lako. Upravo takav ritam odmora donosi Swiss Inn Resort Hurghada 5 , hotel smešten u popularnoj turističkoj zoni Memša, direktno uz more.

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Foto: Promo

U Hurgadi dani počinju sunčano, nastavljaju se na peščanoj plaži ili pored bazena, a završavaju opušteno, bez mnogo planiranja i žurbe. Zato je ova destinacija godinama jedan od omiljenih izbora za putnike koji žele more, toplu klimu i hotel u kojem je većina stvari unapred organizovana.

U aktuelnoj ponudi turističke agencije 1 A Travel posebno se izdvaja pogodnost za porodice – besplatan smeštaj za dvoje dece do 11,99 godina u hotelu Swiss Inn Resort Hurghada 5. Pogodnost važi za rezervacije kreirane od 08.06. do 30.06, za period boravka od 01.07. do 31.10, što ovaj hotel čini posebno atraktivnim izborom za porodično letovanje u Hurgadi.

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Foto: Promo

Hotel je udaljen svega osam kilometara od aerodroma u Hurgadi, što omogućava brz i jednostavan transfer nakon dolaska. Kompleks raspolaže sa ukupno 401 smeštajnom jedinicom smeštenom u glavnoj zgradi i vilama, a gostima su na raspolaganju različite kategorije soba i apartmana prilagođene različitim potrebama i tipovima putovanja.

Sve smeštajne jedinice opremljene su klima-uređajem, Wi-Fi internetom, SAT LCD televizorom, sefom, mini-barom, setom za pripremu čaja i kafe, kao i balkonom ili terasom.

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Foto: Promo

Jedna od najvećih prednosti hotela svakako je uređena privatna peščana plaža sa marinom, duga oko 220 metara. Plaža nema koralni greben, što omogućava lak ulazak u more i dodatnu udobnost porodicama sa decom. Gostima su bez doplate na raspolaganju ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu.

Usluga u hotelu organizovana je na bazi All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, ručak, večeru, kasnu večeru, užine, sladoled i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Posebna prednost hotela jeste činjenica da su i à la carte restorani uključeni u koncept usluge bez doplate.

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Foto: Promo

Pored glavnog restorana Pebbles, gostima su na raspolaganju La Casa Restaurant sa italijanskom kuhinjom, Lagoona Restaurant sa ribljim specijalitetima, Marina Restaurant sa azijskom kuhinjom i Waves Restaurant sa specijalitetima sa roštilja.

Za najmlađe goste hotel nudi dva dečija igrališta, od kojih se jedno nalazi na plaži, mini klub, mini disko, aqua park, dečije bazene i poseban dečiji meni. Tokom dana organizuju se brojne aktivnosti i animacije prilagođene različitim uzrastima.

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Foto: Promo

Gostima koji žele aktivniji odmor na raspolaganju su bazeni, uključujući grejani bazen sa toboganima, gimnastika u vodi, časovi plesa i različiti rekreativni sadržaji. Ljubitelji sportova na vodi mogu uz doplatu koristiti dodatne aktivnosti poput ronjenja i drugih morskih sportova, dok je teretana dostupna gostima koji žele da ostanu aktivni i tokom odmora.

Zahvaljujući odličnoj lokaciji, privatnoj peščanoj plaži, bogatoj All Inclusive usluzi, sadržajima za decu i pogodnosti besplatnog smeštaja za dvoje dece do 11,99 godina, Swiss Inn Resort Hurghada 5 predstavlja odličan izbor za porodično letovanje u Hurgadi.

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Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Egipat koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere na relaciji aerodrom–hotel–aerodrom, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu i asistenciju predstavnika na destinaciji.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na sajtu 1 A Travel , dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba.

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.

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